Australian Open surreale, scena mai vista e lite rovente: il coach abbandona la tennista in campo

Particolare episodio agli Australian Open 2026 , con Elsa Jacquemot protagonista di una furiosa lite con il suo coach durante la partita del secondo turno contro Yulia Putintseva . La tennista francese, numero 60 del ranking WTA , ha avuto problemi, da inizio incontro, con il suo allenatore Simon Blanc, che poi ha deciso di lasciare il campo dopo appena cinque game. "Mi ha fatto seguire schemi di cui non avevamo nemmeno parlato" ha rivelato poi Jacquemot. Ma cosa è successo? La transalpina ha iniziato a litigare già dopo il secondo gioco della sfida con il suo coach, che aveva allenato per un certo periodo la Putintseva.

Jacquemot, lite con il coach: cosa è successo

La lite è poi degenerata sul punteggio di 5-0 per la kazaka. "La tattica è una schifezza" ha detto la tennista francese verso il suo angolo, dopo aver criticato per tutto il tempo il proprio allenatore, e Blanc ha deciso così di abbandonare la tribuna puntando il dito contro la sua giocatrice. La Jacquemot ci ha messo poi un po' a calmarsi ma la sconfitta è stata inevitabile, con Putintseva che ha vinto in due set con il punteggio di 6-1 6-2. "Fin dal primo game, mi ha fatto seguire schemi di cui non avevamo nemmeno parlato. L'ha allenata per anni, è incredibile. Mi ha tolto dal gioco, non ci sono più con la testa. Come puoi dirmi di fare l'opposto di come gioca lei?" le parole di disperazione della tennista francese durante la partita.