Sinner e gli 8 minuti fuori dal campo: "Ero solo. Ha funzionato molto bene". Sui crampi e Darderi...

La partita ha vissuto il momento cruciale nel 3° set con Jannik sotto 3-1 in preda ai crampi, il racconto dell'azzurro: "Ormai è la seconda volta consecutiva che andiamo a Dubai per un motivo preciso e anche per le condizioni climatiche. Quest’anno non ha fatto così caldo come l’anno scorso. A volte mi sembra che non ci siano spiegazioni concrete. Ad esempio, questa notte non ho dormito come avrei voluto. La qualità del sonno non era perfetta. Forse era questo, forse no. A prescindere da ciò, cerco di essere nella forma migliore possibile ogni giorno. Il recupero, tutto sta andando nella giusta direzione. Può succedere. Ora conosco un po’ meglio il mio corpo. Spero che passi lentamente, come è successo. Oggi la regola mi ha aiutato. Ho avuto anche i 10 minuti dopo il terzo set. Sì, quindi ho cercato di trovare un buon equilibrio e avere il modo corretto di giocare contro di lui mi ha aiutato oggi, questo è certo”.

La svolta del match ed il fattore mentale: "C’era una strategia, ho cercato di muovere la palla pensando sempre al colpo successivo. Normalmente a volte gioco più d’istinto, magari un colpo e poi vediamo. Oggi invece cercavo di metterla in un certo punto perché volevo che mi tornasse dalla parte che mi interessava, e quindi mi sono mosso molto meno; questo mi ha aiutato. All’inizio, quando giochi contro un giocatore che non conosci benissimo, ci metti un po’ di tempo per capire come gioca, e in combinazione di queste due cose ho provato a cambiare un po’ il mio gioco - aggiunge - Oggi ho cercato di rimanere il più calmo possibile, perché sappiamo quanto può essere lungo il tre su cinque. Anch’io a volte sono stato nella sua situazione, non è facile quando vedi l’avversario che fa fatica; ho provato anche a cambiare un po’ il punto di vista e questo mi ha aiutato. Con l’esperienza che ho fatto, anche pensando a quello che è successo un po’ a Shanghai, dove non vedevo nessuna via d’uscita, oggi ho provato a controllarmi in modo molto diverso e questo ha aiutato".

Sinner, nelle parole riportate da supertennis.tv, ha spiegato così gli otto minuti passati fuori dalla Rod Laver Arena che hanno fatto girare il match: “Ero da solo sul lettino di una stanzetta accanto al campo, non c’è stato alcun trattamento, non si possono fare trattamenti in quei momenti. Ho fatto un po’ di stretching, mi sono sdraiato cercando di sciogliere i muscoli, e ha funzionato molto bene. Ho cercato di abbassare un po’ la temperatura corporea ma non ci sono molte altre cose che puoi fare. I minuti sono passati abbastanza in fretta, ma mi hanno aiutato di sicuro”.

Rafforzamento della mentalità dopo successi così sofferti: "Sicuramente, fa parte del percorso: due settimane sono lunghe. Possono succedere tante cose; nella prima settimana il torneo non lo vinci, lo puoi solo perdere. A volte devi provare a sopravvivere, oggi ho sopravvissuto e alla prossima vediamo come va. Sarà una partita difficile a prescindere da chi c’è dall’altra parte; adesso ovviamente sappiamo che è Luciano. Però sto più concentrato sulla mia parte, su quello che devo fare io. Cercherò di alzare un po’ il livello: se ci riesco bene, altrimenti l’unica soluzione che ho è dare di nuovo tutto quello che ho, come ho fatto oggi; se basta va bene, se non basta avrò comunque dato tutto, quindi vado via senza rimpianti. Siamo ancora qua, domani ho un giorno libero. Oggi ho finito molto prima rispetto alle scorse due partite, quindi ho un po’ più tempo per recuperare"