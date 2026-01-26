Musetti dopo Fritz, la dedica che commuove l’Italia: “Quando la vita vera bussa alla porta…”

Musetti: "Mi sento più maturo"

"Quando ho finito la stagione nel 2025, uno dei miei obiettivi era proprio iniziare bene il 2026. Non avevo mai passato la prima settimana a Melbourne. Quest'anno a Hong Kong ho fatto finale in singolare e vinto il titolo in doppio, e ho raggiunto i quarti qui. Grazie per questo al mio team, a chi è qui e a chi è a casa" dice Musetti. Il riferimento è al coach Simone Tartarini, costretto a tornare in Italia per la morte della madre, e a Damiano Fiorucci, che ha dovuto lasciare Melbourne per un problema di salute. "Quando la vita vera bussa alla porta, ti sorprende. Mi sento più maturo, e forse sto giocando meglio anche per loro. Sono diventato papà per la seconda volta il 29 novembre, prima di iniziare la off-season. Non ho dormito molto durante la preparazione, ma abbiamo trovato il modo per svolgere al meglio la preparazione, in campo e fuori. Devo ringraziare la mia compagna Veronica, a cui mando un bacio. Manco da casa ormai dal primo gennaio, non è facile. Veronica e i miei due figli sono a casa, ma li sento sempre presenti qui con me" racconta Musetti.