Alcaraz finge i crampi di Sinner, bufera Australian Open: il gesto e le risate prima e dopo il match

Due video mostrano la presa in giro dello spagnolo con il team, scoppia il caso
3 min
Alcaraz finge i crampi di Sinner, bufera Australian Open: il gesto e le risate prima e dopo il match © redazione

Storie di crampi, storia di tennis. Di certo la condizione fisica precaria per molti tennisti agli Australian Open sta facendo discutere anche sull'organizzazione. Si parla, si discute. E ora ci si prende anche in giro? O meglio, Carlos Alcaraz ha preso in giro Jannik Sinner? I crampi accusati dall'azzurro nel terzo turno contro Spizzirri e la ravvicinata chiusura del tetto, che ha 'salvato' il numero due del mondo, continuano a far discutere, anche tra gli stessi giocatori. Nelle ultime ore sono diventati virali dei video in cui Alcaraz sembra sfottere il rivale, mimando proprio il gesto dei crampi. Quello più lampante è dopo il match point trasformato contro Tommy Paul, nella partita valida per gli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Alcaraz esulta e fa finta di toccarsi la coscia, iniziando a zoppicare. Qualche secondo e ricomincia a camminare normalmente, scoppiando a ridere verso il suo angolo.

L'altro momento. Sinner preso in giro da Alcaraz?

Stessa cosa prima di entrare in campo per sfidare lo statunitense. Carlos si riscalda, a un certo punto si ferma, si tocca la coscia, cammina in modo maldestro e inizia a ridere insieme al suo staff. Un riferimento che, a meno di 24 ore da quanto successo a Sinner in campo, sembra abbastanza palese. Eppure, proprio dopo il match con Paul, Alcaraz aveva parlato così dei problemi fisici dell'azzurro: "Jannik è uscito illeso da una situazione difficile. Ha dimostrato ancora una volta di essere un campione", aveva detto in conferenza stampa, "Ieri mi sono allenato per 35-40 minuti minuti e ho sentito tanto il caldo, non posso immaginare cosa significhi giocare una partita in quelle condizioni". Poi ha commentato la vittoria di Jannik "Ho visto la partita di Sinner, mi piace vedere Jannik quando gioca e seguire quello che succede. Sono situazioni molto difficili e bisogna trovare un modo per uscirne quando si fanno i conti con il caldo o con altri fattori esterni. Jannik ha dimostrato il campione che è, uscendone per certi versi illeso", ha conclsuo il numero 1 del mondo, "I problemi fisici ci sono sempre, sono sicuro che Jannik recupererà nel modo migliore".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

