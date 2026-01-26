Sinner-Shelton: orario e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale

Si era promesso di migliorare al servizio Jannik Sinner e i numeri del derby azzurro di Melbourne contro Luciano Darderi, vinto per 6-1, 6-3, 7-6, lo hanno promosso con il massimo dei voti e 19 ace che suonano tanto come una lode. Ora, il campione in carica all'Australian Open, già reduce dai successi su Hugo Gaston (6-2, 6-1, rit.), James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2) ed Eliot Spizzirri (4-6, 6-3, 6-4, 6-4), ritrova ora l'altro top 10 in gara Ben Shelton, che agli ottavi ha invece sconfitto Casper Ruud per 3-6, 6-4, 6-3, 6-4, e prima ancora si è fatto strada battendo Ugo Humbert (6-3, 7-6, 7-6), Dane Sweeny (6-3, 6-2, 6-2) e Valentin Vacherot (6-4, 6-4, 7-6). Per il 4 volte campione Major, i quarti dell'Happy Slam mettono in palio la terza semifinale consecutiva a Melbourne, dove nel 2024 ha trionfato contro Daniil Medvedev e nel 2025 contro Sascha Zverev. Mentre per il numero 9 Atp, si tratterebbe della seconda semifinale dopo quella persa la scorsa edizione proprio contro il defending champion. Dall'altra parte del tabellone, a contendersi il penultimo atto del torneo saranno invece Lorenzo Musetti e Novak Djokovic.
Sinner-Shelton: i precedenti
Sinner e Shelton si affronteranno per la 10ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 8 successi per l'azzurro. La sola gioia dello statunitense risale al loro primo incontro valido per i sedicesimi di Shanghai del 2023. Questi tutti gli incontri disputati fra gli attuali numeri 2 e 9 al mondo:
- 2025, Finals di Torino, round robin: Sinner b. Shelton 6-3, 7-6(3)
- 2025, Parigi-La Defense Arena, quarti: Sinner b. Shelton 6-3, 6-3
- 2025, Wimbledon, quarti: Sinner b. Shelton 7-6(2), 6-4, 6-4
- 2025, Australian Open, semifinale: Sinner b. Shelton 7-6(2), 6-2, 6-2
- 2024, Shanghai, sedicesimi: Sinner b. Shelton 6-4, 7-6(1)
- 2024, Wimbledon, sedicesimi: Sinner b. Shelton 6-2, 6-4, 7-6(9)
- 2024, Indian Wells, sedicesimi: Sinner b. Shelton 7-6(4), 6-1
- 2023, Vienna, trendaduesimi: Sinner b. Shelton 7-6(2), 7-5
- 2023, Shanghai, sedicesimi: Shelton b. Sinner 2-6, 6-3, 7-6(5)
Sinner-Shelton: diretta e dove vederla
L'incontro tra Sinner e Shelton è in programma mercoledì 28 gennaio: orario da definire. Sarà possibile assistere all'evento sui canali Eurosport accessibili sulla piattaforme streaming Dazn, Tim Vision e Prime Video Channels e HBO Max.