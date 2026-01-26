Sinner-Shelton: orario e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale

Si era promesso di migliorare al servizio Jannik Sinner e i numeri del derby azzurro di Melbourne contro Luciano Darderi, vinto per 6-1, 6-3, 7-6, lo hanno promosso con il massimo dei voti e 19 ace che suonano tanto come una lode. Ora, il campione in carica all'Australian Open, già reduce dai successi su Hugo Gaston (6-2, 6-1, rit.), James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2) ed Eliot Spizzirri (4-6, 6-3, 6-4, 6-4), ritrova ora l'altro top 10 in gara Ben Shelton, che agli ottavi ha invece sconfitto Casper Ruud per 3-6, 6-4, 6-3, 6-4, e prima ancora si è fatto strada battendo Ugo Humbert (6-3, 7-6, 7-6), Dane Sweeny (6-3, 6-2, 6-2) e Valentin Vacherot (6-4, 6-4, 7-6). Per il 4 volte campione Major, i quarti dell'Happy Slam mettono in palio la terza semifinale consecutiva a Melbourne, dove nel 2024 ha trionfato contro Daniil Medvedev e nel 2025 contro Sascha Zverev. Mentre per il numero 9 Atp, si tratterebbe della seconda semifinale dopo quella persa la scorsa edizione proprio contro il defending champion. Dall'altra parte del tabellone, a contendersi il penultimo atto del torneo saranno invece Lorenzo Musetti e Novak Djokovic.