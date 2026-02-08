Berrettini in stile gringo. L’Argentina per rinascere

Dopo l’ennesima “sosta ai box” per problemi fisici e con l’ormai annoso richiamo alla debolezza degli addominali obliqui, Matteo Berrettini pare pronto al rientro agonistico . Da domani, il main draw deve ancora essere compilato, l’ex numero 6 del mondo è annunciato tra i protagonisti del 250 Atp di Buenos Aires (Arg), torneo che si disputa sulla terra rossa. Superficie che Matteo ama e che gli ha dato in passato molte soddisfazioni come si evince dai sei titoli (sui 10 vinti in totale) nessi nella personale bacheca. Ben tre li ha conquistati nel 2024, rispettivamente a Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel, mentre il primo in assoluto risale al 2018, nelle atmosfere montane della già citata Gstaad. Berrettini nella settimana ormai alla conclusione ha effettuato delle visite al JMedical di Torino e si è allenato a ritmo non serratissimo sul “mattone”.

Un inizio in salita

Il suo inizio di stagione è stato condizionato dai noti problemi agli addominali che lo hanno costretto a rinunciare, dopo due match di esibizione in Australia, alla sfida contro Alex De Minaur nel primo Slam di stagione. La speranza è che lo stop di cui sopra sia stato più di carattere cautelativo che legato a una problematica importante e in tal senso i tempi di recupero, brevi rispetto a quelli del passato, rincuorano il giocatore e i suoi tanti fan.

In main draw a Buenos Aires ci sarà anche Luciano Darderi, mentre ha dato forfait Lorenzo Sonego, a causa di un problema al polso, già comparso in Australia. Il torinese spera in una veloce ripresa e nella partecipazione al 500 Atp di Rio de Janeiro in programma dal prossimo 16 febbraio.

Lajovic ko contro...una vetrata!

Rimanendo sulla tematica degli infortuni nella fase preliminare di Davis Cup, se ne è procurato uno piuttosto serio l’ex numero 23 del mondo, Dusan Lajovic. Il serbo, impegnato con la propria nazionale a Santiago del Cile contro i locali, ha sbattuto violentemente contro una vetrata negli spogliatoi al termine del primo match del “tie” perso contro il cileno Barrios. Le informazioni raccolte sull’accaduto parlano di una forte contusione alla testa per il finalista del Masters 1000 di Montecarlo 2019 (sfida persa contro Fabio Fognini, ndc), oltre a una ferita al labbro e alla caduta di alcuni denti. Lajovic si trova presso la clinica ‘Universidad de Los Andes‘ di Santiago ed è rimasto cosciente per tutto il tempo. Prima dell’infortunio si era anche espresso senza mezzi termini sull’atteggiamento poco sportivo e irrispettoso di alcune persone sugli spalti durante il suo incontro. Dusan non potrà ovviamente proseguire in campo il suo sfortunato fine settimana di Davis Cup.

Montpellier, oggi la finale

Tornando al campo e al torneo Atp 250 di Montpellier, l’unico programmato nel massimo circuito questa settimana, oggi sarà finale tra il francese Adrian Mannarino e il canadese di lingua francofona Felix Auger Aliassime. Mannarino ha piegato l’americano Martin Damm con una bella rimonta (1-6 6-3 6-4). Il canadese invece ha bloccato le velleità di un’altra racchetta di casa, Titouan Droguet, qualificato. Bravo Auger Aliassime a ripartire dopo aver perso il tie-break del secondo set e dominare il terzo (6-4 6-7 6-1). I precedenti tra Mannarino e Auger Aliassime, numero 1 del draw e wild card, dicono 1-1. L’ultimo lo ha vinto il canadese nel 2024 sulla terra rossa del 1000 di Madrid. Sul duro ma outdoor Mannarino si era imposto nel 2023 a Cincinnati, altro Masters 1000.