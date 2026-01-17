Tuttosport.com
Berrettini si ritira dall’Australian Open: il motivo. Matteo avrebbe dovuto sfidare De Minaur

Il tennista romano ha comunicato il forfait dal primo slam stagionale: "Speriamo di rivederci molto presto"
2 min
BerrettiniAustralian OpenTennis
Berrettini si ritira dall’Australian Open: il motivo. Matteo avrebbe dovuto sfidare De Minaur © Getty Images

MELBOURNE (Australia) - Il primo Slam dell'anno ha già un ritiro ed è quello di Matteo Berrettini. Malgrado l'ottima performance al Koyoong Classic il tennista azzurro ha comunicato la dolorosa scelta di non partecipare agli Australian Open: "Sono molto dispiaciuto di dovermi ritirare, mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire il supporto del pubblico. Ringrazio gli organizzatori del torneo, speriamo di rivederci molto presto". Il romano ha ritenuto di non essere in condizioni sufficientemente buone per prendere parte al torneo australiano, infatti non è sceso in campo neanche per il match di esibizione con l'amico Flavio Cobolli nella giornata divenerdì 16 gennaio. Sembrava solo un stop precauzionale invece si è materializzato in un incubo. Matteo aveva avuto anche un sorteggio sfortunato, infatti il suo primo avversario sarebbe stato il beniamico locale Alex De Minaur (numero 6 al mondo) che, ora, affronterà il lucky loser Mackenzie McDonald.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

