Straordinaria Cocciaretto, che vittoria contro Gauff: "Ai Giochi gli azzurri vanno forte, devo farlo pure io”

Una giornata da ricordare ma non frutto del caso. E’ quella vissuta ieri da Elisabetta Cocciaretto nel 2° turno del WTA 1000 di Doha, in Qatar. Sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex, la 25enne marchigiana ha centrato la vittoria più importante in carriera contro l’attuale numero 5 del ranking WTA e già numero 2, Coco Gauff . Entrata nel main draw come lucky loser e superato il primo scoglio rappresentato dalla francese Elsa Jacquemot (60 WTA), l’azzurra alla vigilia del confronto con l’americana aveva promesso che avrebbe “ fatto del suo meglio ”. Nell’occasione si è superata andando oltre e chiudendo la sfida sul 6-4 6-2 dopo un’ora e 30 minuti di gioco . La nota in più è stata l’aver vinto il confronto con una tattica tanto aggressiva quanto frutto di un’evidente preparazione. Prima volta negli ottavi di un “1000” per la “Coccia” che nel ranking live è risalita alla piazza n° 48. Per lei anche il terzo successo di sempre contro una top ten, dopo quello datato 2023 contro la ceca Petra Kvitova nel 1° turno del Roland Garros e quello del 2025 contro Jessica Pegula nel match d’esordio di Wimbledon.

"2026 iniziato con Hobart: è fantastico"

Così Elisabetta appena data la mano alla nobile avversaria e intervistata in campo: “Grazie a tutti i tifosi per essere venuti - ha detto con il sorriso in volto -. Il torneo è incredibile, per me è un onore giocare qui. Coco è una grande ispirazione, sono felice di essere al prossimo turno e poter giocare ancora davanti a voi. Aver iniziato il 2026 con il titolo a Hobart è stato fantastico. Ero andata lì per provare a giocare più partite possibile, ed ho finito per giocarne sette, partendo dalle qualificazioni. Questa settimana per noi è un po’ particolare: tutti sono concentrati sui Giochi Olimpici invernali dove i nostri atleti stanno andando molto bene. Anche noi dobbiamo fare del nostro meglio. Cercherò di andare avanti il più possibile qui”. Partita quasi perfetta quella dell’azzurra, finalmente in grado di esprimere il proprio tennis come non le capitava da tempo anche a causa di piccoli ma ripetuti infortuni, che ha ribaltato i tre precedenti sfavorevoli.

Paolini si arrende a Sakkari

Nello score del match 14 vincenti per la Cocciaretto e 24 “gratuiti”, molti meno dei 39 della giocatrice di Delray Beach. Quattro palle break trasformate sulle 12 avute e 4 quelle cancellate sulle 5 concesse. Negli ottavi Elisabetta troverà oggi un’altra americana, Ann Li, numero 41 WTA contro la quale ha vinto quest’anno a Hobart e perso la scorsa stagione a Guangzhou. Un esempio da seguire anche fuori dal campo, Elisabetta, iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Camerino con ottimi riscontri e sfruttando il percorso “Dual Career”, dedicato agli atleti d’élite che frequentano l’università. La giornata era iniziata male con l’eliminazione di una spenta Paolini, n° 8 del seeding, per mano della greca Sakkari, ex n° 3 del mondo, sullo score di 6-4 6-2. La toscana si è poi in parte riscattata con la vittoria in doppio a fianco dell’amica e coach Errani. Nel circuito ATP esordio vincente per la coppia azzurra Vavassori e Bolelli chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Rotterdam (ATP 500). In due set, 6-3 7-6 (8), hanno superato la coppia formata dall’olandese Veldheer e dal norvegese Ingildsen approdando nei quarti.