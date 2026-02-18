Jannik Sinner avanza ai quarti di Doha! Il numero 2 al mondo supera in 2 set il numero 44 Atp Alexei Popyrin imponendosi con il finale di 6-3, 7-5. Uno score che segue il successo all’esordio su Tomas Machac (6-1, 6-4) e che consente al 4 volte campione Slam di raggiungere il numero 16 Jakub Mensik , a sua volta uscito vincitore dal confronto con Zhizhen Zhang , sconfitto per 6-3, 6-2: i due si affronteranno per la prima volta in carriera. Attesi ora sul centrale Carlos Alcaraz e Valentin Royer .

Sinner: "La classifica è solo un numero"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "Non ho avuto problemi nel primo set col servizio, un po’ di più nel secondo. Lui ha alzato il livello e così ho perso ritmo e fiducia. Ho cercato di lottare sul 5 pari e lui ha fatto un po’ errori che mi hanno aiutato per il break decisivo. Bisogna cercare sempre di vincere in maniera differente. Ora devo alzare il livello, ma ogni giorno è diverso dall’altro. Vedremo domani. Io cerco sempre di dare il massimo, rispetto tutti e cerco di giocare il mio miglior tennis. La classifica è solo un numero. Tutti giocano ad alata intensità e qualità sopratutto quando non ha tanto da perdere e sono più liberi. Sono contento. Ho cominciato molto bene la stagione".

Lehecka-Fils l'altro quarto

A contendersi la semifinale nello stesso lato del tabellone di Sinner e Mensik saranno Jiri Lehecka e Arthur Fils, che ai quarti hanno sconfitto rispettivamente Zizou Bergs (6-2, 6-1) e Quentin Halys (6-1, 7-6).

Finisce a Doha! Sinner vola ai quarti!

Il numero 2 al mondo si impone in 2 set su Popyrin trovando il break nel miglior momento dell'austrliano e aggiudicandosi i quarti con il finale di 6-3, 7-5.

Break Sinner! 6-5!

Sinner si affida alla seconda e guadagna il primo 15 con il settimo ace. Sul 30-0 l'azzuro fallisce lo smash rimediando poi con una gran martellata di dritto in uscita dal servizio e un altro vincente a tenere la battuta. Nel game successivo il n.2 chiama a rete l'australiano e lo supera con un passante che vale il primo 15. Popyrin si riaffida alle prime, ma l'altoatesino guadagne 2 palle break con un passante di rovescio. Il n.44 Atp annula la prima con un serve & volley, ma gli scappa poi il passante e Sinner trova un break pesantissimo.

Gran momento di Popyrin: Sinner sotto 4-5

Popyrin cresce e monetizzando le sbavature di Sinner trascina il game ai vantaggi, dove a spuntarla è però l'altoatesino. Gran momento dell'australiano che con un guizzo notevole sul dropshot dell'azzurro sale sul 40-15 e tiene il servizio con un'ottima prima.

Sinner-Popyrin 3-3

L'azzurro rimonta il 15 dell'australiano e mette in serie 4 punti senza alcuna difficoltà. Popyrin allora lotta a difende il servizio mandando in confusione l'altoatesino sul punto decisivo. Segue qualche sbavatura al servizio del n.2 al mondo che tiene comunque a 30 la battuta.

Cresce Popyrin

Bene sulle prime Popyrin che prova a variare il gioco riuscendo a tenere il servizio. Nel gioco successivo l'australiano cresce in risposta ma l'azzurro difende a 30 la battuta. Seguono grandi colpi del n.44 che ha la meglio sulla difesa dell'altoatesino e tiene a zero il servizio trascinato da un gran dritto e un ace.

Inizia il secondo set!

Riprende il match: Popyrin al servizio.

A Sinner il primo set!

L'azzurro chiude il primo parziale in 29 minuti e con un break a referto: 6-3 sul centrale.

Popyrin non molla: 5-3 Sinner

Non si gioca con Sinner al servizio si porta sul 5-2. Popyrin resta però aggrappato al primo parziale tenendo a zero la battuta con la complicità di 3 ace. L'azzurro serve ora per il set.

Break Sinner! 4-2

Bene l'australiano al servizio, chiuso a zero con pochissimi scambi a segnare questa prima fase del match. L'azzurro risolve allora il game seguente con un passante che gli consente di tenere a 15 a battuta. Sinner aumenta allora i giri sulla risposta e guadagna una palla break avventandosi su una volee discutibile del n.44 Atp. Poi, lo smash a finalizzare lo scambio e a strappare il servizio a Popyrin.

Sinner avanti: 2-1

L'azzurro subito aggressivo tiene a 15 la battuta trascinato da ottime prime. Bene al servizio anche l'australiano, che difende il servizio chiudendo con il dritto. Nel gioco successivo, il n.2 fatica a prendere le misure con il dritto, salvo poi aprire il campo e comandare lo scambio chiudendo a 15 anche il terzo game.

Comincia il match!

Al via il primo set: Sinner al servizio.

Via al riscaldamento

Sorteggio effettuato. Inizia il riscaldamento.

Giocatori in campo!

Sinner e Popyrin fanno il loro ingresso sul centrale. Ora sorteggio e riscaldamento: manca poco all'inizio del match!

Sinner-Popyrin: i precedenti

Sinner e Popyrin si affronteranno per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta un successo per parte:

Us Open 2025, 64esimi, Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2.

b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2. Madrid 2021, 32esimi, Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2.

Sinner-Popyrin: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Popyrin è in programma alle ore 17.30 italiane sul centrale del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.

