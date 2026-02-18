Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner vola ai quarti di Doha! Popyrin lotta ma si arrende in 2 set. Chi affronta ora

Il numero 2 al mondo supera l’australiano n. 44 Atp e avanza al 500 qatariota. Ecco il prossimo avversario
6 min
sinnerPopyrinatp 500 doha
Finito2/18/2026, ore 4:45:
Alexei Popyrin Ranking: 53
0
2
3
5
6
7
Jannik Sinner Ranking: 2

Jannik Sinner avanza ai quarti di Doha! Il numero 2 al mondo supera in 2 set il numero 44 Atp Alexei Popyrin imponendosi con il finale di 6-3, 7-5. Uno score che segue il successo all’esordio su Tomas Machac (6-1, 6-4) e che consente al 4 volte campione Slam di raggiungere il numero 16 Jakub Mensik, a sua volta uscito vincitore dal confronto con Zhizhen Zhang, sconfitto per 6-3, 6-2: i due si affronteranno per la prima volta in carriera. Attesi ora sul centrale Carlos Alcaraz e Valentin Royer.

Sinner: "La classifica è solo un numero"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "Non ho avuto problemi nel primo set col servizio, un po’ di più nel secondo. Lui ha alzato il livello e così ho perso ritmo e fiducia. Ho cercato di lottare sul 5 pari e lui ha fatto un po’ errori che mi hanno aiutato per il break decisivo. Bisogna cercare sempre di vincere in maniera differente. Ora devo alzare il livello, ma ogni giorno è diverso dall’altro. Vedremo domani. Io cerco sempre di dare il massimo, rispetto tutti e cerco di giocare il mio miglior tennis. La classifica è solo un numero. Tutti giocano ad alata intensità e qualità sopratutto quando non ha tanto da perdere e sono più liberi. Sono contento. Ho cominciato molto bene la stagione".

Lehecka-Fils l'altro quarto

A contendersi la semifinale nello stesso lato del tabellone di Sinner  e Mensik saranno Jiri Lehecka e Arthur Fils, che ai quarti hanno sconfitto rispettivamente Zizou Bergs (6-2, 6-1) e Quentin Halys (6-1, 7-6).

Finisce a Doha! Sinner vola ai quarti!

Il numero 2 al mondo si impone in 2 set su Popyrin trovando il break nel miglior momento dell'austrliano e aggiudicandosi i quarti con il finale di 6-3, 7-5. 

Break Sinner! 6-5!

Sinner si affida alla seconda e guadagna il primo 15 con il settimo ace. Sul 30-0 l'azzuro fallisce lo smash rimediando poi con una gran martellata di dritto in uscita dal servizio e un altro vincente a tenere la battuta. Nel game successivo il n.2 chiama a rete l'australiano e lo supera con un passante che vale il primo 15. Popyrin si riaffida alle prime, ma l'altoatesino guadagne 2 palle break con un passante di rovescio. Il n.44 Atp annula la prima con un serve & volley, ma gli scappa poi il passante e Sinner trova un break pesantissimo.

Gran momento di Popyrin: Sinner sotto 4-5

Popyrin cresce e monetizzando le sbavature di Sinner trascina il game ai vantaggi, dove a spuntarla è però l'altoatesino. Gran momento dell'australiano che con un guizzo notevole sul dropshot dell'azzurro sale sul 40-15 e tiene il servizio con un'ottima prima. 

Sinner-Popyrin 3-3

L'azzurro rimonta il 15 dell'australiano e mette in serie 4 punti senza alcuna difficoltà. Popyrin allora lotta a difende il servizio mandando in confusione l'altoatesino sul punto decisivo. Segue qualche sbavatura al servizio del n.2 al mondo che tiene comunque a 30 la battuta.

Cresce Popyrin

Bene sulle prime Popyrin che prova a variare il gioco riuscendo a tenere il servizio. Nel gioco successivo l'australiano cresce in risposta ma l'azzurro difende a 30 la battuta. Seguono grandi colpi del n.44 che ha la meglio sulla difesa dell'altoatesino e tiene a zero il servizio trascinato da un gran dritto e un ace.

Inizia il secondo set!

Riprende il match: Popyrin al servizio.

A Sinner il primo set!

L'azzurro chiude il primo parziale in 29 minuti e con un break a referto: 6-3 sul centrale.

Popyrin non molla: 5-3 Sinner

Non si gioca con Sinner al servizio si porta sul 5-2. Popyrin resta però aggrappato al primo parziale tenendo a zero la battuta con la complicità di 3 ace. L'azzurro serve ora per il set.

Break Sinner! 4-2

Bene l'australiano al servizio, chiuso a zero con pochissimi scambi a segnare questa prima fase del match. L'azzurro risolve allora il game seguente con un passante che gli consente di tenere a 15 a battuta. Sinner aumenta allora i giri sulla risposta e guadagna una palla break avventandosi su una volee discutibile del n.44 Atp. Poi, lo smash a finalizzare lo scambio e a strappare il servizio a Popyrin.

Sinner avanti: 2-1

L'azzurro subito aggressivo tiene a 15 la battuta trascinato da ottime prime. Bene al servizio anche l'australiano, che difende il servizio chiudendo con il dritto. Nel gioco successivo, il n.2 fatica a prendere le misure con il dritto, salvo poi aprire il campo e comandare lo scambio chiudendo a 15 anche il terzo game.

Comincia il match!

Al via il primo set: Sinner al servizio.

Via al riscaldamento

Sorteggio effettuato. Inizia il riscaldamento.

Giocatori in campo!

Sinner e Popyrin fanno il loro ingresso sul centrale. Ora sorteggio e riscaldamento: manca poco all'inizio del match!

Sinner-Popyrin: i precedenti

Sinner e Popyrin si affronteranno per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta un successo per parte:

  • Us Open 2025, 64esimi, Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2.
  • Madrid 2021, 32esimi, Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2.

Sinner-Popyrin: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Popyrin è in programma alle ore 17.30 italiane sul centrale del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go. 

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS