Il segreto di Alcaraz: "Ispirato dai piloti di F1 e dalla loro guida pulita"

Alcaraz, le parole di Carlos dopo il successo a Doha

"Lui è davvero difficile da contenere", concede Alcaraz, quasi con ammirazione, "ha un gioco che non si vede spesso nel circuito. Spinge di continuo e a rete trova sempre un modo per cavarsela. Sono contento di come ho affrontato il match, sono rimasto in partita in tutti i momenti. Mi ha ispirato la precisione e la pulizia nella guida dei piloti della Formula Uno, che ho conosciuto nei giorni scorsi. Sono davvero dei fenomeni". Tanto più nel secondo set, rimasto in bilico fino alle ultime battute del tie break, ma costato ad Alcaraz una nuova iniezione di adrenalina, quando sul 5-6 il francese ha avuto due set point, gestiti dal numero uno con pazienza e lucidità. Anche il tie break ha vissuto momenti di grande incertezza, Alcaraz ha ottenuto il mini break per il 6-4, il francese se l’è ripreso, ed è stato bravo lo spagnolo a chiudere con un nuovo mini break, alla prima occasione utile. È la vittoria numero 150 di Alcaraz (27 vincenti e 15 non forzati, contro 25/15 del francese) nei tornei sul cemento outdoor, l’8ª consecutiva in questa stagione. Prossimo appuntamento (più rilassante) con Valentin Royer, altro francese, numero 60 Atp, bravo però a eliminare il connazionale Humbert. Il messaggio a Sinner (oggi contro Popyrin, 1-1, alle 17,30 italiane) è decisamente esplicito.