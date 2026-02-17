Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz lancia la sfida a Sinner: Rinderknech cade in 2 set. Chi affronta agli ottavi di Doha

Il numero 1 al mondo supera il francese numero 30 Atp nel match d'esordio al 500 qatariota
2 min
Alcarazsinneratp 500 doha
Alcaraz lancia la sfida a Sinner: Rinderknech cade in 2 set. Chi affronta agli ottavi di Doha

Esordio vincente per Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo, fresco del Career Grand Slam con il trionfo all'Australian Open, supera sul cemento di Doha il numero 30 Atp Arthur Rinderknech con il finale di 6-4, 7-6. Uno score che vale l'accesso agli ottavi di finale del 500 qatariota, dove mercoledì 18 lo attende l'altro francese in gara e numero 53 Valentin Royer, reduce dal successo sul connazionale Pierre-Hugues Herbert per 6-0, 6-3.  Alcaraz e Royer si affronteranno per la prima volta in carriera.

In campo anche Sinner

Mercoledì 18 scenderà in campo anche il numero 2 al mondo e 4 volte campione Slam Jannik Sinner, che dopo il successo al debutto contro Tomas Machac, dominato con lo score 6-1, 6-4, affronterà Alexei Popyrin, uscito a sua volta vincitore dal match contro la wild card di casa Mubarak Zayid, sconfitto per 6-0, 6-2. I due si incontreranno per la terza volta, con un bilancio dei precedenti che riporta un successo per parte:

  • Us Open 2025, 64esimi, Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2.
  • Madrid 2021, 32esimi, Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS