Alcaraz lancia la sfida a Sinner: Rinderknech cade in 2 set. Chi affronta agli ottavi di Doha

Esordio vincente per Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo, fresco del Career Grand Slam con il trionfo all'Australian Open, supera sul cemento di Doha il numero 30 Atp Arthur Rinderknech con il finale di 6-4, 7-6. Uno score che vale l'accesso agli ottavi di finale del 500 qatariota, dove mercoledì 18 lo attende l'altro francese in gara e numero 53 Valentin Royer, reduce dal successo sul connazionale Pierre-Hugues Herbert per 6-0, 6-3. Alcaraz e Royer si affronteranno per la prima volta in carriera.
In campo anche Sinner
Mercoledì 18 scenderà in campo anche il numero 2 al mondo e 4 volte campione Slam Jannik Sinner, che dopo il successo al debutto contro Tomas Machac, dominato con lo score 6-1, 6-4, affronterà Alexei Popyrin, uscito a sua volta vincitore dal match contro la wild card di casa Mubarak Zayid, sconfitto per 6-0, 6-2. I due si incontreranno per la terza volta, con un bilancio dei precedenti che riporta un successo per parte:
- Us Open 2025, 64esimi, Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2.
- Madrid 2021, 32esimi, Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2.