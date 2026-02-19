Jannik Sinner esce di scena a Dubai. Il numero 2 al mondo si arrende al numero 13 Jakub Mensik ai quarti di finale del 500 qatariota, cadendo al terzo set con lo score di 6-7, 6-2, 3-6. Una sconfitta che segue il ko in semifinale all’Australian Open e che consente invece al ceco (campione a Miami nel 2025) di raggiungere Arthur Fils al penultimo appuntamento previsto per venerdì 20 febbraio. Avanza Carlos Alcaraz , che ribalta il primo set di Karen Khachanov (che in Qatar ha trionfato nel 2024) imponendosi per 6-7, 6-4. 6-3: il numero 1 al mondo affronterà il campione in carica Andrej Rublev . Finale in programma sabato 21.

22:51

Mensik: "Non so come ho fatto"

Queste le parole del ceco al termine del match: "Non so come ho fatto onestamente. Ero consapevole delle qualità di Jannik. So quello che ha ottenuto in carriera a e sapevo che sarebbe stato difficile. Ho lottato e ho vinto. Ho servito bene con una mentalità vincente. le condizioni sono diventate sempre piu lente nel corso della notte. È stata una battaglia anche mentale. Ho avuto un calo nel secondo set e recuperato dopo il toilet break. Nel terzo ho ripreso a servire bene. È una grande vittoria. Sono in semifinale. Ora bisogna recuperare. Non c’è tempo per fare festa, bisogna dormire e fare la stessa routine di oggi. Spero di recuperare bene e giocare come ho fatto oggi".

22:40

Sinner crolla nel finale: Mensik vince al terzo set

Quattro gravi errori nei ultimi due game del match inceneriscono le speranze di rimonta di Sinner, andato subito sotto di un break nel terzo e decisivo parziale. Il ceco si impone per 7-6, 2-6, 6-3 e si aggiudica la semifinale.

22:38

Niente break: Sinner sbaglia e Mensik si invola

Mensik regala un 15 fermandosi sulla rete. Sinner viene poi tradito dal nastro e il ceco torna a prendere le redini del gioco, chiudendo poi grazie all'errore (grave) in risposta dell'azzurro.

22:33

Sinner mostra i muscoli: 3-4

Mensik guadagna il primo 15, Sinner risponde con una bella palla corta e un attacco che fa andare fuori misura il ceco. Poi, il dritto potente che tiene viva la speranza del recupero. Ma per la semifinale serve un break.

22:30

Sinner perde la calma. Mensik in fuga

Sinner spazientito sbaglia un passante nonostante lo spazio per rientrare nel game. Mensik tiene a zero la battuta.

22:27

Sinner tiene il servizio a 30

Sinner sale rapidamente sul 40-0, ma Mensik cresce anche in risposta e risale di due 15. Poi, la prima vincente dell'azzurro a scacciare via i demoni.

22:23

Mensik non molla: Sinner sotto 1-3

Il ceco granitico al servizio difende la battuta a 15 e consolida il break.

22:19

Sinner muove il punteggio

L'azzurro tiene a 15 il turno di battuta e muove il punteggio: 1-2 al terzo e decisivo set.

22:15

Mensik consolida il break: Sinner sotto 0-2

Gran risposta di Sinner che sul 30-30 rientra nel set e guadagna la palla del controbreak. Il ceco però trascina il gioco ai vantaggi, dove consolida il break di vantaggio con il nono ace e una prima vincente.

22:11

Break Mensik

Comincia malissimo il terzo set dell'azzurro che perde il servizio per la prima volta nel match.

22:08

Si riparte!

Al via il terzo parziale.

22:05

Toilet break per Mensik

A breve l'inizio del terzo e decisivo set. Sinner già in campo attende il ritorno del ceco.

22:03

Break e set! Sinner pareggia i conti!

L'azzurro strappa ancora una volta il servizio al ceco e pareggia i conti: 6-7, 6-2 il parziale. Si va al terzo e decisivo set!

21:59

Break consolidato! 5-2

Sinner guadagna il primo 15, poi sbaglia direzione dell'attacco e concede il pari al ceco. L'azzurro torna allora avanti, ma con una ingenuità permette a Mensik di pareggiare di nuovo i conti con un passante vincente. L'altoatesino va lungo con il dritto e il gioco si trascina ai vantaggi, dove a spuntarla è il numero 2 Atp trascinato da ottime prime.

21:54

Break Sinner! 4-2

Si allungano gli scambi e Mensik inizia a scricchiolare con un crollo delle prime al 57%. Sinner guadagna il primo 15 e realizza poi un recupero capolavoro che vale l'applauso del pubblico. Seguono due doppi falli consecutvi del ceco e il primo break del match dopo 1 ora e 24 minuti di incontro.

21:50

Servizio a zero per Sinner che torna avanti: 3-2

Sinner tiene ancora a zero la battuta e torna avanti.

21:47

Mensik tiene la battuta: 2-2

Mensik invulnerabile sulle palle corte: il ceco tiene a 15 la battuta e pareggia i conti.

21:42

Sinner tiene a zero la battuta: 2-1

L'azzurro pareggia i conti e difendere a zero il servizio. Fondamentale per il numero 2 Atp tenere la battuta: il ceco sembra non voler mollare di un centimetro.

21:39

Mensik impressionante sulle prime: 84%

Sbaglia anche Mensik che concede il primo 15 con un doppio fallo. Il ceco pareggia i conti con un pareggio incrociato e ribalta lo svantaggio con il settimo ace. Sinner non molla di un centimetro e sale sul 30-30 ma il numero 13 mette sulla riga una volée che spazientisce l'altoatesino, bravo però a mettere dentro una risposta vincente che trascina il gioco ai vantaggi, dove a spuntarla è Mensik.

21:34

Brivido Sinner: 1-0

Sinner va sotto per 0-30. Poi riprende l'iniziativa e pareggia i conti con una palla corta vincente. L'azzurro rischia con un'altra inspiegabile palla corta che finisce in corridoio. Poi, una prima a 207 km/h e lo schiaffo al volo che annulla la palla break. Ai vantaggi, il numero 2 al mondo risolve il game con il quarto ace.

21:26

Riprende il match

Al via il secondo set: Sinner al servizio.

21:25

Mensik vince il primo set: 7(7)-6(3)

Il ceco finalizza il primo dei 3 set point e si aggiudica il primo parziale con un gran lungolinea. Primo set perso da Sinner in questo torneo.

21:23

Sinner torna sotto

Difeso il turno di battuta, l'azzurro torna sotto: 3-4

21:21

Mensik difende il mini-break

Il ceco ingestibile da fondo campo: Sinner insegue 1-4.

21:20

Scappa il dritto di Sinner

Mini-break di Mensik: Sinner sotto 0-2.

21:18

Si va al tie-break!

Nessun imprevisto per l'azzurro, che tiene a zero anche questo servizio. Si va al tie-break!

21:15

Sinner serve per restare nel set: 5-6

Sinner in ritardo sulla risposta concede il primo 15. Mensik raddoppia con un rovescio in avanzamento ma l'azzurro rientra nel game. Il ceco tiene poi il servizio. L'altoatesino serve ora per restare nel set.

21:11

Parità sul centrale: 5-5

Mensik costringe Sinner due metri dietro la linea di fondo. L'azzurro ha la meglio sulle risposte potenti del ceco e sale sul 40-0. Poi, la prima vincente che consente al numero 2 al mondo di difendere il servizio e pareggiare i conti.

21:07

Mensik non concede nulla

Sinner risponde bene e resta aggrappato al game con un grande allungo che vale il 30-40. Mensik chiude però il gioco con un altro ace.

21:05

Sinner annulla una palla break: 4-4

Mensik guadagna il primo 15. Poi Sinner va fuori giri sulla risposta e il ceco mette a segno il sesto punto consecutivo. L'azzurro entra allora nel game con una seconda vincente e pareggia con un'ottima prima. Segue un grande scambio di palle corte che premia il recupero del numero 13 Atp che trascina il gioco ai vantaggi, dove l'altoatesino annulla una palla break e difende il servizio.

20:57

Che scambio! Ma Mensik difende il servizio

Grande scambio che vale l'applauso del pubblico. Sinner cresce in risposta ma Mensik tiene a zero la battuta chiudendo con un ace.

20:55

Sinner tiene la battuta: 3-3

L'azzurro sale rapidamente sul 40-0. Poi l'errore sul dritto e la risalita di Mensik che tira fuori i muscoli e rientra nel game. L'altoatesino tiene però a 30 la battuta.

20:49

Sinner da applausi ma Mensik torna avanti

Recupero da standing ovation di Sinner sulla demi-volée di Mensik. Il ceco riprende le redini del game con prime potenti che si assestano in media intorno ai 210 km/h.

20:47

Terzo ace di Sinner che tiene il servizio: 2-2

Mensik bene in risposta. L'azzurro sale allora sul 40-30 con un back di rovescio alla rete, chiudendo poi il game con il suo terzo ace del match.

20:42

Mensik in rimonta: annullate 4 palle break

Gran passante di Sinner che strappa l'applauso del pubblico e guadagna il primo 15. L'azzurro sale poi rapidamente sul 40-0 guadagnando le prime palle break dell'incontro. Mensik rientra però nel game e trascina il tutto ai vantaggi, dove a spuntarla è il numero 13 Atp.

20:35

Sinner pareggia i conti

Sinner impeccabile al servizio tiene a zero la battuta.

20:32

Mensik tiene la battuta

Il ceco parte con un servizio vincente. Sinner alza subito il ritmo e pareggia il 15 del ceco, che è però bravo a difendere la battuta trascinato da ottime prime.

20:29

Comincia il match!

Al via il primo set: Mensik al servizio.

20:26

Giocatori in campo!

Sinner e Mensik fanno il loro ingresso sul centrale: via al riscaldamento!

20:21

Alcaraz-Rublev: i precedenti

Alcaraz e Rublev si affronteranno per la sesta volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 4 successi per il 7 volte campione Slam. Questi tutti gli incontri disputati:

2025, Cincinnati, quarti di finale: Alcaraz b. Rublev 6-3, 4-6, 7-5.

b. Rublev 6-3, 4-6, 7-5. 2025, Wimbledon, sedicesimi di finale: Alcaraz b. Rublev 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4.

b. Rublev 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4. 2024, Finals, round robin: Alcaraz b. Rublev 6-3, 7-6(8).

b. Rublev 6-3, 7-6(8). 2024, Madrid, quarti di finale: Rublev b. Alcaraz 4-6, 6-3, 6-2.

b. Alcaraz 4-6, 6-3, 6-2. 2023, Finals, round robin: Alcaraz b. Rublev 7-5, 6-2.

20:16

Tra poco in campo Sinner e Mensik

A breve l'ingresso in campo del campione azzurro e del numero 13 Atp: chi vince sfida Fils.

20:09

Alcaraz in semifinale

Il numero 1 al mondo si aggiudica in rimonta il quarto di finale contro il campione a Doha nel 2024: 6-7, 6-4, 6-3 lo score. Al penultimo atto sfiderà Rublev.

20:00

Il calendario Atp di febbraio e marzo

Questi i prossimi appuntamenti sul circuito maggiore maschile, con i tornei di Doha, Rio e Delray Beach che hanno alzato il sipario il 16 febbraio e si concluderanno con le finali del 22:

Febbraio

Atp 500 Doha (16-22 febbraio)

Atp 500 Rio de Janeiro (16-22 febbraio)

(16-22 febbraio) Atp 250 Delray Beach (16-22 febbraio)

Atp 500 Acapulco (23 febbraio-3 marzo)

Atp 500 Dubai (23 febbraio-3 marzo)

Atp 250 Santiago (23 febbraio-3 marzo)

Marzo

Atp Masters 1000 Indian Wells (4-17 marzo)

Atp Masters 1000 Miami (18-29 marzo)

Atp 250 Bucarest (30 marzo-4 aprile)

Atp 250 Houston (30 marzo-4 aprile)

Atp 250 Marrakech (30 marzo-4 aprile)

19:47

Alcaraz-Khachanov al 3º set

Lo spagnolo pareggia i conti e trascina il match al terzo e decisivo set: 6-7, 6-4 lo score per il numero 1 al mondo.

19:40

Gli italiani nel mondo: avanti Cobolli e Berrettini

Fra gli altri azzurri in campo, anche il n. 3 d’Italia ed eroe della Coppa Davis Flavio Cobolli, impegnato al 250 di Delray Beach, dove venerdì 20 contenderà a Coleman Wong i quarti di finale: sul cemento della Florida è invece andato ko Mattia Bellucci, che all’esordio non ha superato Miomir Kecmanovic. Ha invece raggiunto gli ottavi di Rio l’ex n. 6 al mondo Matteo Berrettini, che il 20 affronterà Dusan Lajovic. Ad abbandonare la scena del 500 brasiliano è stato invece il n.21 Luciano Darderi, arresosi al n. 68 Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco. Costretti invece ai box causa infortunio Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

19:25

Alcaraz avanti 5-3

Perso il primo set, il numero 1 al mondo conduce per 5-3 il secondo parziale contro Khachanov.

19:10

È Rublev il secondo finalista

Non si arresta la marcia del campione in carica Rublev, uscito vincitore dal confronto con Tsitsipas per 6-3, 7-6. Nell'incontro precedente, si era invece già qualificato in semifinale il francese Fils, che con un doppio 6-3 ha sconfitto Lehecka.

18:53

Alcaraz cede il primo set!

Il numero 1 al mondo perde il primo parziale al tie-break. Il campione a Doha nel 2024 conduce per 7(7)-6(3).

18:50

Sinner al suo primo Qatar Open

Il 2026 è l’anno in cui il campione azzurro ha fatto il suo esordio a Doha, dove era già pronto a scendere in campo nel 2025 prima della squalifica comminata dalla Wada per il caso Clostebol.

18:35

Qatar Open: l’albo d’oro

Nato nel 1993, il torneo qatariota ha ospitato le World Series fino al 1999 e le International Series dal 2000 al 2008. Due vecchi circuiti Atp mai superiori agli attuali 500 per numero di punti assegnati. Poi, il passaggio al circuito 250 nel 2024 e l’acquisizione della licenza 500 a partire dal 2025. Questi i vincitori del Qatar Open, considerati tutti i circuiti:

1993: Boris Becker

1994: Stefan Edberg

1995: Stefan Edberg

1996: Petr Korda

1997: Jim Courier

1998: Petr Korda

1999: Rainer Schüttler

2000: Fabrice Santoro

2001: Marcelo Ríos

2002: Younes El Aynaoui

2003: Stefan Koubek

2004: Nicolas Escude

2005: Roger Federer

2006: Roger Federer

2007: Ivan Ljubicic

2008: Andy Murray

2009: Andy Murray

2010: Nikolaj Davydenko

2011: Roger Federer

2012: Jo-Wilfried Tsonga

2013: Richard Gasquet

2014: Rafael Nadal

2015: David Ferrer

2016: Novak Djokovic

2017: Novak Djokovic

2018: Gael Monfils

2019: Roberto Bautista Agut

2020: Andrej Rublev

2021: Nikoloz Basilasvili

2022: Roberto Bautista Agut

2023: Daniil Medvedev

2024: Karen Khachanov

2025: Andrej Rublev

18:20

Mensik al Qatar Open

Il cammino del numero 13 al mondo è invece cominciato con una rimonta ai danni del britannico numero 120 Atp Choinski, sconfitto per 6-7, 6-2, 6-4). Poi, il successo sull’ex numero 31 Zhang, superato con il finale di 6-3, 6-2.

18:05

Il cammino di Sinner e Doha

Esordio senza imprevisti per Sinner, che alla prima ha superato in 2 set Machac con lo score 6-1, 6-4. L’azzurro è stato invece chiamato a una maggiore prova di forza nel secondo parziale della sfida contro Popyrin, a cui ha però strappato il servizio nel momento migliore dell’australiano chiudendo per 6-3, 7-5.

17:50

Bolelli-Vavassori ko

Si interrompe in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si arrendono ai 2 volte vincitori Slam e campioni alle Finals 2025 Harri Heliovaara ed Henry Patten con il finale di 5-7, 4-6.

17:35

Quando gioca Sinner

Il match fra Sinner e Mensik è in programma sul campo centrale dopo l’incontro tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov (che a Doha ha trionfato nel 2024) il cui inizio è previsto a momenti: il vincitore affronterà il campione in carica Andrej Rublev, uscito vincitore dal confronto con Stefanos Tsitsipas per 6-3, 7-6.

17:30

Sinner-Mensik: i precedenti

Non ci sono precedenti fra Sinner e Mensik, che sul centrale del Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha si affrontano per la prima volta in carriera.

Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, Qatar.