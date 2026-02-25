Berrettini, amaro Cile: ko al primo turno 

Corsa finita al 1° turno del 250 ATP di Santiago del Cile per Matteo Berrettini . Nulla da fare per il romano contro il solido e aggressivo statunitense Emilio Nava , numero 79 ATP e qualche anno fa grande promessa giovanile, che è partito benissimo (3-0) e ha continuato a spingere anche nel secondo set, per la chiusura arrivata sul 6-3 6-4. Nella seconda frazione il break che ha deciso l’esito finale è arrivato per Nava nel settimo gioco. Un po’ dimesso nel complesso l’azzurro che ora sposterà l’obiettivo sui tornei americani del “Sunshine Double”, al secolo Indian Wells e Miami. Già negli ottavi del torneo cileno che si gioca in altura Luciano Darderi e Andrea Pellegrino .

Ok Vavassori-Bolelli a Dubai. Nardi eliminato

Vittoria con il brivido nel tabellone di doppio a Dubai per Vavassori e Bolelli contro il tandem Balaji e Oberleitner, indiano il primo e austriaco il secondo, veri e propri specialisti già a segno in stagione in tre Challenger e finalisti nel 2025 a Kitzbuhel (ATP 250). Gli azzurri sono approdati nei quarti dopo aver annullato due match point ai rivali e vinto in rimonta 5-7 7-6 (8) 10-5. Ora sono attesi dal duo ceco Nouza-Rikl a livello di quarti di finale. La fortuna bisogna saperla prendere al volo ma Luca Nardi non è riuscito a farlo. Ripescato come lucky loser nel 500 ATP di Dubai, dove aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il pesarese ha ceduto in tre set al ceco Jiri Lehecka, numero 8 del seeding. Un buon primo set per l’azzurro, vinto 6-4, poi un secondo in equilibrio, fino al 4-4. Il break ottenuto dal ceco nel nono gioco ha cambiato l’inerzia del match portandola verso di lui. Pareggiati i conti infatti nel terzo Nardi è calato e il braccio di Lehecka ha colpito con maggior precisione e intensità. Dopo 2 ore e 2 minuti lo score è stato sigillato sul 4-6 6-4 6-2. Nel circuito WTA Jasmine Paolini, numero 1 del draw nel 500 messicano di Merida, aspetta la vincente di Hon (Aus) – Zarazua (Mex). La toscana ha usufruito di un bye al 1° turno.

