Paolini elimina Hon al debutto al Merida Open: ecco chi affronterà ai quarti

Buona la prima per Jasmine Paolini nel "Merida Open" , WTA 500 (montepremi 1.026.446 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. Nella notte italiana la 30enne di Bagni di Lucca, risalita al numero 7 della classifica WTA e prima favorita del seeding, in tabellone con una wild card ed entrata in gara direttamente al secondo turno, ha liquidato con il netto punteggio di 6-0 6-2 , in un'ora e undici minuti, l'australiana Priscilla Hon , (136), ripescata come lucky loser.

Le parole di Jasmine Paolini

"Di solito nel tennis si gioca sempre negli stessi posti, ma sono molto felice di visitarne uno nuovo - ha detto l'azzurra nell'intervista in campo -. I tornei in Messico sono sempre belli, ben organizzati e il pubblico è davvero appassionato, quindi sono felice di essere tornata in Messico e di essere per la prima volta a Merida".

L'avversaria ai quarti

Ai quarti, nella notte italiana tra venerdì e sabato, Jasmine Paolini troverà dall'altra parte della rete la britannica Katie Boulter, numero 69 WTA, che tre settimane fa sul veloce indoor di Ostrava ha conquistato il suo quarto trofeo WTA. Cinque precedenti tra le due giocatrici, con l'azzurra avanti 3-2.

