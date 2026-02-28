Sinner e Alcaraz, avete visto? Il vero Medvedev è tornato, Aliassime battuto in scioltezza 

La finale del Dubai Duty Free Championships (Atp 500) vedrà in campo oggi alle 16 Daniil Medvedev e Tallon Griekspoor. Il russo ha vissuto una settimana perfetta, in controtendenza rispetto alle precedenti. Da nervoso ai limiti dell’isterismo si è trasformato nell’interprete di un tennis senza sbavature, lo stesso che qualche stagione fa lo avevano proiettato sul tetto del mondo del tennis. A Dubai Daniil non ha perso nemmeno un set e ha lasciato le briciole agli avversari di turno. Ieri anche alla prima testa di serie, il canadese Felix Auger Aliassime, numero 8 Atp e in gran forma. Medvedev si è imposto con lo score di 6-4 6-2 concludendo con una spettacolare risposta che non ha dato chance all’avversario, costretto così alla stretta di mano e a riconoscere la superiorità di giornata del russo: “Ho giocato quattro grandi match salendo sempre più di tono - ha dichiarato Medvedev a fine match - e quella di oggi è stata la miglior performance. Se in finale riuscirò a farne una ancora migliore vorrà dire che avrò chances per vincere. Ed è quel che proverò a fare”. Andrà a caccia del titolo numero 23 in carriera e potrebbe per la prima volta alzare un trofeo già vinto. Tra le particolarità del campione russo, infatti, spicca quella di aver vinto 22 titoli sempre in competizioni diverse. A Dubai si è già imposto nel 2023. In un momento nel quale ci sono giovani racchette che stanno cercando di inseguire i migliori due, nell’ordine Alcaraz e Sinner, la rinascita di Medvedev, che in stagione ha già vinto il titolo a Brisbane, rappresenta una nota da non sottovalutare, anche in ragione dell’indubbia esperienza accumulata in molti anni di carriera. Il moscovita, ora 30enne, è alla dodicesima stagione da professionista.