Le parole di Berrettini

"Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all'ultimo punto. All'inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po' di crampi. Da principio ero un po' sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: 'Ok, è normale'. Ho cercato di adattarmi alla situazione. Non avevo iniziato bene la partita, lui invece sì, ma sono riuscito a farla girare" ha detto Berrettini, che ha lottato anche contro i crampi che a fine match lo hanno tenuto a terra per cinque minuti. "In questo torneo - ha aggiunto - le condizioni cambiano tantissimo tra il giorno e la sera: una volta tramontato il sole sono riuscito a vedere anche un po' meglio. Sono contento perché sono riuscito a trovare la maniera di lottare: ho servito bene ed ho colpito bene la palla. Sono un po' stanco ma soddisfatto: ho messo in campo davvero tutto quello che avevo".

Eliminato Bellucci

Sul cemento californiano subito fuori invece Mattia Bellucci, ko per 7-6(7/5) 6-4 col canadese Gabriel Diallo. Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il ceco Dalibor Svrcina, Lorenzo Musetti con l'ungherese Marton Fucsovic e Flavio Cobolli con il serbo Miomir Kecmanovic. Stasera in campo Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli.