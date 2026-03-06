Tuttosport.com
Sinner-Svrcina: orario, diretta e dove in tv e streaming il 2° turno a Indian Wells in tempo reale

Il numero 2 del mondo torna in campo in California per riscattare l'ultimo stop subito in Qatar e riprendere la caccia alla vetta del ranking
3 min

Jannik Sinner riaccende i motori sul cemento della California per il primo Masters 1000 della stagione americana. Il numero 2 del mondo, reduce dalla parentesi amara di Doha, cerca il riscatto immediato all’Indian Wells Tennis Garden contro il ceco Dalibor Svrcina. Per l'azzurro si tratta di un test fondamentale per riprendere confidenza con il proprio tennis e lanciare la sfida a Carlos Alcaraz per la leadership del ranking mondiale.

Sinner-Svrcina: dove vedere il match in tv e streaming

L'incontro tra l'azzurro e il tennista ceco sarà trasmesso in esclusiva sui canali di Sky Sport, broadcaster ufficiale di tutto il circuito ATP Masters 1000. Gli appassionati potranno seguire la diretta sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno a partire dalle ore 3 italiane della notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. Per quanto riguarda la visione in streaming, il match sarà disponibile sulle piattaforme NOW e SkyGo per tutti gli abbonati, mentre non è prevista alcuna copertura in chiaro per l'evento. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

I precedenti tra Sinner e Svrcina

Quello che andrà in scena sul campo centrale di Indian Wells sarà un confronto inedito per il circuito maggiore. Jannik Sinner e Dalibor Svrcina non si sono infatti mai affrontati in carriera, rendendo questa sfida del secondo turno un "test al buio" per l'altoatesino. Sebbene la classifica premi nettamente l'azzurro, Jannik dovrà prestare attenzione alla solidità del ventitreenne ceco, già capace di eliminare Duckworth al turno precedente, per evitare nuove sorprese dopo l'ultimo stop subito in Qatar contro il connazionale dell'avversario odierno, Jakub Mensik.

 

 

