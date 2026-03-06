Sinner-Svrcina: orario, diretta e dove in tv e streaming il 2° turno a Indian Wells in tempo reale

Sinner-Svrcina: dove vedere il match in tv e streaming

L'incontro tra l'azzurro e il tennista ceco sarà trasmesso in esclusiva sui canali di Sky Sport, broadcaster ufficiale di tutto il circuito ATP Masters 1000. Gli appassionati potranno seguire la diretta sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno a partire dalle ore 3 italiane della notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. Per quanto riguarda la visione in streaming, il match sarà disponibile sulle piattaforme NOW e SkyGo per tutti gli abbonati, mentre non è prevista alcuna copertura in chiaro per l'evento. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

I precedenti tra Sinner e Svrcina

Quello che andrà in scena sul campo centrale di Indian Wells sarà un confronto inedito per il circuito maggiore. Jannik Sinner e Dalibor Svrcina non si sono infatti mai affrontati in carriera, rendendo questa sfida del secondo turno un "test al buio" per l'altoatesino. Sebbene la classifica premi nettamente l'azzurro, Jannik dovrà prestare attenzione alla solidità del ventitreenne ceco, già capace di eliminare Duckworth al turno precedente, per evitare nuove sorprese dopo l'ultimo stop subito in Qatar contro il connazionale dell'avversario odierno, Jakub Mensik.