Sinner-Fonseca: orario, diretta e dove in tv e streaming gli ottavi a Indian Wells in tempo reale  

INDIAN WELS (Stati Uniti) - Dopo le convicenti vittorie contro Svrcina e Shapovalov, Jannik Sinner torna in campo questa notte per giocare gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells in un match molto atteso. Dall'altra parte della rete infatti ci sarà la promessa del tennis brasiliano, il giovane talento 19enne Joao Fonseca (numero 35 al mondo). Il brasiliano ha vinto due titoli vinti l’anno scorso (Basilea e Madrid), buone gambe, braccio svelto. Un po’ alla Mensik, per dire il tipo di pericoli che Sinner dovrà disinnescare. Foneca a battuto Khachanov, poi Paul, due che sul cemento non sono uno scherzo. Joao: "In tanti mi dicono che posso raggiungere il livello di Sinner e di Alcaraz. Non lo so. Credo sia una cosa positiva, e non mi crea pressione. Devo solo provare, crescere, migliorare. Parlo di lavoro fisico, e di sviluppo tecnico del mio tennis. Jannik e Carlos sono… lassù. Li studio quasi ogni giorno. Potrei dire ormai che li conosco bene. Ma è una battuta. Giocare finalmente con Sinner è un’occasione. Scenderò in campo per capire, e anche vincere, se possibile". Tra i due sarà il primo scontro diretto in carriera. Il vincitore della sfida affronterà ai quarti chi uscirà vincente tra il beniamino di casa Leaner Tien e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.