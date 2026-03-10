Tuttosport.com
Sinner-Fonseca: orario, diretta e dove in tv e streaming gli ottavi a Indian Wells in tempo reale  

L'azzurro affronta il talentuoso brasiliano con in palio il pass quarti di finale nel primo Masters 1000 stagionale
3 min
sinnerFonsecaindian wells

INDIAN WELS (Stati Uniti) - Dopo le convicenti vittorie contro Svrcina e Shapovalov, Jannik Sinner torna in campo questa notte per giocare gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells in un match molto atteso. Dall'altra parte della rete infatti ci sarà la promessa del tennis brasiliano, il giovane talento 19enne Joao Fonseca (numero 35 al mondo). Il brasiliano ha vinto due titoli vinti l’anno scorso (Basilea e Madrid), buone gambe, braccio svelto. Un po’ alla Mensik, per dire il tipo di pericoli che Sinner dovrà disinnescare. Foneca a battuto Khachanov, poi Paul, due che sul cemento non sono uno scherzo. Joao: "In tanti mi dicono che posso raggiungere il livello di Sinner e di Alcaraz. Non lo so. Credo sia una cosa positiva, e non mi crea pressione. Devo solo provare, crescere, migliorare. Parlo di lavoro fisico, e di sviluppo tecnico del mio tennis. Jannik e Carlos sono… lassù. Li studio quasi ogni giorno. Potrei dire ormai che li conosco bene. Ma è una battuta. Giocare finalmente con Sinner è un’occasione. Scenderò in campo per capire, e anche vincere, se possibile". Tra i due sarà il primo scontro diretto in carriera. Il vincitore della sfida affronterà ai quarti chi uscirà vincente tra il beniamino di casa Leaner Tien e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito 

Sinner-Fonseca: diretta tv e streaming 

La sfida tra Sinner e Fonseca, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma questa sera come primo match sullo Stadium 1 della sessione serale con inizio verso le 2:00 circa italiane. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

 

