Fonseca pronto per la sfida stellare con Sinner: “Grande privilegio affrontarlo. Alcaraz e Jannik..."

Primo incontro tra i due che si affronteranno agli ottavi di Indian Wells: "Lavoriamo ogni giorno per giocare contro i migliori al mondo"
Fonseca pronto per la sfida stellare con Sinner: "Grande privilegio affrontarlo. Alcaraz e Jannik..."

Il momento positivo di Joao Fonseca a Indian Wells continua. Il 19enne tennista brasiliano, numero 35 del ranking mondiale, ha conquistato gli ottavi di finale del Masters 1000 californiano grazie alla vittoria contro Tommy Paul, dopo aver già eliminato Karen Khachanov nel turno precedente. Ora ad attenderlo c'è una delle sfide più affascinanti possibili: il primo confronto in carriera con Jannik Sinner. "É la prima volta che raggiungo gli ottavi in un torneo di questo livello ed è davvero bellissimo - spiega Fonseca -. Con il mio team stiamo lavorando proprio per vivere settimane come questa nei Masters 1000, che sono tornei molto importanti per noi. Affrontare giocatori come Khachanov, poi Tommy Paul e adesso Sinner è esattamente ciò per cui lavoriamo ogni giorno: giocare contro i migliori del mondo".

Fonseca sfida Sinner agli ottavi di Indian Wells

L'attenzione ora è tutta sulla sfida con Sinner. Fonseca non nasconde l'emozione per l'opportunità di affrontare uno dei suoi riferimenti. "Tutti noi giocatori guardiamo spesso le partite di Carlos e Jannik, perché negli ultimi anni hanno giocato tante finali e tante sfide incredibili. In questo momento sono davvero su un altro livello e stanno esprimendo un tennis straordinario, vincendo quasi ogni torneo che giocano. Per me è un grande privilegio poter affrontare un giocatore come Sinner".

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

 

 

 

