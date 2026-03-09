Fonseca pronto per la sfida stellare con Sinner: “Grande privilegio affrontarlo. Alcaraz e Jannik..."

Il momento positivo di Joao Fonseca a Indian Wells continua . Il 19enne tennista brasiliano, numero 35 del ranking mondiale , ha conquistato gli ottavi di finale del Masters 1000 californiano grazie alla vittoria contro Tommy Paul , dopo aver già eliminato Karen Khachanov nel turno precedente. Ora ad attenderlo c'è una delle sfide più affascinanti possibili: il primo confronto in carriera con Jannik Sinner . "É la prima volta che raggiungo gli ottavi in un torneo di questo livello ed è davvero bellissimo - spiega Fonseca -. Con il mio team stiamo lavorando proprio per vivere settimane come questa nei Masters 1000, che sono tornei molto importanti per noi. Affrontare giocatori come Khachanov, poi Tommy Paul e adesso Sinner è esattamente ciò per cui lavoriamo ogni giorno: giocare contro i migliori del mondo".

Fonseca sfida Sinner agli ottavi di Indian Wells

L'attenzione ora è tutta sulla sfida con Sinner. Fonseca non nasconde l'emozione per l'opportunità di affrontare uno dei suoi riferimenti. "Tutti noi giocatori guardiamo spesso le partite di Carlos e Jannik, perché negli ultimi anni hanno giocato tante finali e tante sfide incredibili. In questo momento sono davvero su un altro livello e stanno esprimendo un tennis straordinario, vincendo quasi ogni torneo che giocano. Per me è un grande privilegio poter affrontare un giocatore come Sinner".

