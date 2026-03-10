Tuttosport.com
Paolini eliminata agli ottavi di finale Indian Wells: vince Gibson al terzo set

La tennista azzurra perde contro la qualificata australiana ed esce dal torneo californiano
Paolini eliminata agli ottavi di finale Indian Wells: vince Gibson al terzo set

Jasmine Paolini si ferma agli ottavi del 'BNP Paribas Open', terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari, in corso sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden.

Il ranking Wta aggiornato

Paolini ko in tre set

La toscana si arrende a Talia Gibson: 7-5, 2-6, 6-1 il punteggio per la qualificata australiana (110 WTA). Per lei ora c'è all'orizzonte un quarto di finale contro la filippina Alexandra Eala (32) o la ceca Linda Noskova (14), ed una eventuale semifinale contro Aryna Sabalenka (n.1) o Amanda Anisimova (n.5)

