Sinner spiega: "Ecco qual è stata la chiave per la vittoria". Poi loda Fonseca: "Gioca senza paura"

Le dichiarazioni di Sinner

Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale, dove affronterà lo statunitense Tien, che mai prima d'ora era arrivato così avanti in un Masters 1000. Si sono già incontrati a Pechino, nella prima finale Atp dello statunitense: un match con poca storia, vinto dall'azzurro con un doppio 62: "Penso sia il primo quarto di un 100 di molti per lui. Learner è molto costante. Lui e Joao sono il futuro del nostro sport. Sono contento di affrontarlo di nuovo. È migliorato molto dall'ultima volta" - ha detto dopo aver battuto Fonseca agli ottavi di Indian Wells. Poi ha proseguito: "Per quanto mi riguarda sono felice di ritrovarmi di nuovo nella posizione di giocare un quarto di finale in un grande torneo, sono già giornate molto speciali. Ovviamente speriamo in una bella partita". Il tennista italiano ha analizzato anche la sfida: "Cercare di essere il più aggressivo possibile è stata la chiave per la vittoria. Joao è un giocatore incredibile, ha un grandissimo talento, è molto potente da entrambi i lati. Ha servito molto bene. Io sono calato un po' di intensità alla fine del secondo set, ma lui ha giocato un tennis incredibile e l'atmosfera è stata fantastica" - ha concluso.

"Fonseca ha qualità simili alle mie"

"Joao ha qualità simili a quelle che ho sviluppato negli ultimi anni, ma allo stesso tempo vedo anche alcune differenze: cose che a volte fa leggermente meglio lui e cose che invece faccio meglio io. Credo che ogni giocatore sia diverso. Lui sta seguendo il suo percorso nel modo di affrontare questo sport, e io ho il mio. Ma è in ottime mani" ha spiegato Sinner in conferenza stampa. Poi ha aggiunto: "Gioca senza paura. Gli piace cercare il vincente, è molto aggressivo. Ha una grande mentalità. Non lo conosco molto fuori dal campo, ma sembra un ragazzo molto umile, un giocatore umile. Sicuramente sarà molto, molto difficile da battere. Lo è già adesso, ma in futuro lo sarà ancora di più. Non so dove potrà arrivare, non posso prevedere il futuro, ma credo che sia un giocatore di altissima qualità. Lo abbiamo visto tutti. Sono sicuro che in futuro farà grandi cose. Ma c’è ancora molto lavoro da fare. Le cose possono cambiare. Lui ha tutto ciò che serve per essere un giocatore incredibile - lo è già, ma potrà diventarlo ancora di più. Gli auguro solo il meglio".