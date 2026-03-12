"Tenetelo d'occhio, farà parlare": Tien, chi è l'avversario di Sinner dopo Fonseca

"Le vittorie sono come un bonus"

Viene da due faticosi successi. Shelton, tre set allo spasimo, poi Davidovich Fokina, una corsa a inseguimento con due match point salvati. “Non stavo granché, ci sono giornate nelle quali non tutto fila liscio, e contro Alejandro è stata una di queste. Ma ho accettato di giocarmela... Sul primo match point ho avuto fortuna, mi è entrato un vincente che è andato oltre le mie intenzioni. Sul secondo ho trovato un buon servizio. Poi mi sono sentito più libero, più rilassato, e lì ho dato il meglio di me”. Indian Wells è sempre stato il suo torneo. “Quando gioco sul Centrale, mi capita di guardare in direzione del posto in cui da piccolo mi portava mio padre, quasi cercassi me stesso. È un torneo speciale, che amo moltissimo. Essere qui, davanti a questo pubblico, era il mio sogno. Ed è quello che conta di più. Le vittorie? Le vivo quasi come un bonus”. La felicità è esserci. Tien, numero 27 Atp con un best ranking a 24 (ma le classifiche live di ieri lo propongono già al numero 21), segue le orme di Micheal Chang, il suo coach. Poche parole, schemi fitti di colpi e una banana ai cambi di campo.