Errani e Paolini crollano in semifinale. A Indian Wells vincono Townsend e Siniakova

Termina in semifinale il percorso della coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini (eliminata anche nel singolo dall'americana Talia Gibson) nel doppio femminile del BNP Paribas Open di Indian Wells: terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari, che si concluderà domenica. Le italiane vengono sconfitte in due set dalla coppia formata dalla statunitense Taylor Townsend e la ceca Katerina Siniakova, campionessa nel 2023 con la connazionale Barbora Krejcikova. Campionesse all'Australian Open e finaliste allo US Open nel 2025, Siniakova e Townsend hanno così migliorato la semifinale raggiunta a Indian Wells l'anno scorso. Per un posto in finale sfideranno la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic. Per la Errani e la Paolini si tratta della seconda semifinale della stagione, dopo quella ottenuta a Doha.