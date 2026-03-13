Sinner verso Zverev, ma spunta la F1: “È bastato vedere l’errore di Vertsappen”

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Jannik Sinner giocherà sabato la terza semifinale in carriera al Masters 1000 di Indian Wells. Il suo avversario sarà il tedesco numero 3 al mondo Alexander Zverev , tra i due sarà l'11° scontro diretto con l'azzurro che conduce 6-4: "Ci conosciamo molto bene, quindi cercherò di essere il più costante possibile. Allo stesso tempo lui, sicuramente, cambierà un paio di cose. Dovrò stare molto attento. Ho visto un paio di sue partite: sta giocando un grande tennis. Non vedo l’ora. Sono queste le partite per cui mi alleno: semifinali dei grandi tornei, palcoscenici sempre più importanti. Sono molto felice di essere qui". Il programma delle semifinali è ancora da scrivere: "Giocare di giorno o di sera non è la stessa cosa, qualcosa può cambiare in base all'orario in cui giocheremo. Ma in ogni caso, a qualunque ora si giochi, cercherò di portare in campo il mio tennis migliore".

Sul suo tennis, cosa sta funzionando

Jannik sta mostrando una grande tennis: "Non è solo questa settimana, è da un bel po'che stiamo lavorando duramente, soprattutto nell'ultimo periodo anche di più di prima. È solo una questione di tempo quando alzi il livello. Stiamo cercando di servire bene. Nei momenti importanti come oggi sulle palle break, ho cercato di essere aggressivo. Ogni partita è diversa, cerchiamo di capire come giocare la prossima che sarà molto tosta. Semifinale è un bel risultato, cerchiamo di spingere e di vedere come va".

Su Tien: "Migliorato molto"

Nei quarti l'azzurro ha dominato il giovane americano Learner Tien per 6-1, 6-2. Sinner ha avuto importanti parole di elogio per Tien: "Mi sembra che stia migliorando molto. A prescindere dal risultato di oggi, penso che stia facendo grandi progressi. I suoi colpi da fondo stanno diventando più potenti. Anche fisicamente sta migliorando molto. In futuro sarà sicuramente un giocatore molto, molto difficile da battere. Lo ha già dimostrato in passato contro giocatori incredibili e lo sta dimostrando anche adesso. Sarà molto interessante vedere come si evolverà".

Passione F1: "Tanti sorpassi, è un po' diversa"

Sinner è un noto appassionato di F1 e gli è stato chiesto un parere sulle nuove regole di questo campionato, il suo commento: "Ci sono stati tanti sorpassi ad inizio gara tra Russell e Leclerc con Lewis dietro, è un po' diversa. Non sta a me dire cosa penso, ci sono pro e contro come tutte le cose quando ci sono cambiamenti. Sicuramente difficile guidare una F1 e adesso ancor di più basti vedere l'errore di Verstappen in Australia dove ha detto che non gli è mai succcessa una roba simile. Da fuori sembrano macchine complicate da guidare, ci sono team con motore forte, Ferrari è lì, Mercedes ha un passo in più ma la stagione è lunga".