Clamoroso a Indian Wells: Medvedev schianta Alcaraz e va da Sinner!

Sincaraz può attendere: sarà Daniil Medvedev a contendere a Jannik Sinner la sua prima finale a Indian Wells. Sul cemento rovente della California, il russo elimina infatti Carlos Alcaraz in 2 set con lo score 6-3, 7-6. Un risultato che mantiene accessi i riflettori sulla stagione dell'ex numero 1 al mondo, già campione a Brisbane e Dubai e ora prossimo avversario del 4 volte campione Slam, a sua volta uscito vincitore dal confronto con Alexander Zverev. Dopo Novak Djokovic e Jakub Mensik è dunque un ritrovato Medvedev a scombinare i piani di una finale riservata ai primi due tennisti al mondo. Questa volta però, a farsi da parte è lo spagnolo.