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Clamoroso a Indian Wells: Medvedev schianta Alcaraz e va da Sinner!

L'ex numero 1 al mondo elimina il 7 volte campione Slam e raggiunge l'azzurro alla finale del primo 1000 stagionale
3 min
MedvedevAlcarazsinner

Sincaraz può attendere: sarà Daniil Medvedev a contendere a Jannik Sinner la sua prima finale a Indian Wells. Sul cemento rovente della California, il russo elimina infatti Carlos Alcaraz in 2 set con lo score 6-3, 7-6. Un risultato che mantiene accessi i riflettori sulla stagione dell'ex numero 1 al mondo, già campione a Brisbane e Dubai e ora prossimo avversario del 4 volte campione Slam, a sua volta uscito vincitore dal confronto con Alexander Zverev. Dopo Novak Djokovic e Jakub Mensik è dunque un ritrovato Medvedev a scombinare i piani di una finale riservata ai primi due tennisti al mondo. Questa volta però, a farsi da parte è lo spagnolo.

Sinner-Medvedev: i precedenti

Sinner e Medvedev si ritrovano per la 16ª volta in carriera. L'ultimo precedente rimanda alle Finals 2024, dove l'azzurro avrebbe poi trionfato per la prima volta. In quell'occasione, il numero 2 Atp si è imposto per 6-3, 6-4. Questi tutti i precedenti:

  • 2024, Nitto ATP Finals, Round Robin: Sinner b. Medvedev 6-3, 6-4
  • 2024, ATP Masters 1000 Shanghai, quarti: Sinner b. Medvedev 6-1, 6-4
  • 2024, US Open, quarti: Sinner b. Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 6-4
  • 2024, Wimbledon, quarti: Medvedev b. Sinner 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-3
  • 2024, ATP Masters 1000 Miami, semifinale: Sinner b. Medvedev 6-1, 6-2
  • 2024, Australian Open, finale: Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3
  • 2023, Nitto ATP Finals, semifinale: Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7(4), 6-1
  • 2023, Vienna, finale: Sinner b. Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3
  • 2023, Beijing, finale: Sinner b. Medvedev 7-6(2), 7-6(2)
  • 2023, ATP Masters 1000 Miami, finale: Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3
  • 2023, Rotterdam, finale: Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2
  • 2022, Vienna, quarti: Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2
  • 2021, Nitto ATP Finals, Round Robin: Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8)
  • 2021, Marseille, quarti: Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4
  • 2020, Marseille, sedicesimi: Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2

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