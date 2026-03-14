Il match tra Sinner e Zverev , ormai grande classico del tennis, si è concluso con una netta vittoria del tennista azzurro. Il numero due del ranking ATP ha conquistato agevolmente il pass per la finale di Indian Wells , primo Masters 1000 della stagione con un montepremi di 9.415.725 dollari in corso di svolgimento sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Fin qui l'azzurro non ha concesso nemmeno un set e ha eliminato uno dietro l'altro Svrcina, Shapovalov, Fonseca e Tien . Jannik non ha assolutamente deluso le aspettative, impedendo a Zverev di conquistare un set nel corso della semifinale. Per il 24enne di San Candido è stata la terza semifinale in questo torneo che, però, non ha mai vinto. Sinner è quindi il primo finalista di Indian Wells, in attesa di scoprire quello che sarà il suo avversario nell'atto finale della competizione. L'incontro tra Alcaraz e Medvedev restituirà dunque lo sfidante di Jannik, autore di un'ottima prestazione nel match vinto contro Zverev col punteggio di due set a zero.

23:39

"Contro di lui ogni partita è difficile"

"I due break nel primo set mi hanno dato fiducia - ha aggiunto l'azzurro - Ho cercato di cambiare posizione in risposta, il piano prima del match era di dare importanza a questo aspetto, ma dipende da come ci si sente. Ho cercato anche di cambiare posizione. Contro di lui ogni partita è difficile, avevo desiderio di giocare questo match: sono contento di come sia andata".

23:28

Sinner: "La prima volta qui in finale per me è importante"

"Un grande risultato, la prima volta qui in finale per me è importante, sono estremamente contento di aver fatto meglio questo torneo questa settimana. Era il torneo di cui ho avuto piu' nostalgia lo scorso anno". Parola di Jannik Sinner subito dopo aver conquistato la finale a Indian Wells a spese del tedesco n.4 Zverev. "La performance è stata ottima - aggiunge l'altoatesino n.2 del mondo - la prossima partita sarà dura. Era una partita che avevo desiderio di giocare così e ci sono riuscito".

23:22

Sinner, ne manca uno!

Sinner punta a vincere il titolo per la prima volta e a diventare il terzo giocatore dopo Roger Federer e Novak Djokovic a conquistare tutti e sei principali tornei sul duro. Su questa superficie il fuoriclasse di San Candido ha vinto il suo primo Masters 1000, in Canada nel 2023, ha trionfato poi due volte all'Australian Open (2024 e 2025) e altrettante alle Nitto ATP Finals (2024 e 2025) e nel 2024 messo in bacheca Miami e a Cincinnati. Indian Wells resta l'unico "Big Title" sul cemento che manca alla sua collezione.

23:08

Game, set, match: Sinner stende Zverev e vola in finale

Il numero 2 del ranking ATP mette ko il tennista tedescon in due set, col punteggio di 6-2 e 6-4. Al termine di un'ora e 24 di gioco, Sinner ha staccato il pass per la finale, in cui incontrerà il vincitore della sfida tra Alcaraz e Medvedev in programma questa sera.

23:03

Sinner in testa: 5-4

Il numero due azzurro rimonta il vantaggio di Zverev, sfruttando anche una palla break che gli ha consentito di portarsi sul 4-3. Al servizio successivo ha portato a casa anche il game del 5-3, cedendo poi ai vantaggi un game a Zverev: 5-4 il punteggio al momento nel secondo set.

22:40

Zverev conduce: 3-2

I primi quattro game del secondo set hanno messo in mostra lo stesso equilibrio del primo, con il tennista tedesco che ha sfruttato il servizio del quinto gioco portandosi in vantaggio. Sinner costretto ad inseguire, ma in vantaggio di un set.

22:16

Rivalsa Sinner: primo Set conquistato

Il numero 2 del ranking ATP insorge e conquista quattro game di fila, portandosi in vantaggio su Zverev. Sinner conquista quindi il primo set dell'incontro, conducendo dunque il match col punteggio di un set a zero.

22:00

Parità tra Sinner e Zverev

Testa a testa serrato nell'incontro tra l'azzurro ed il numero 4 al mondo, con i due tennisti che si sono aggiudicati finora due game a testa. Match in cui sta regnando sovrano l'equilibrio, dopo il primo game conquistato nettamente da Zverev.

21:46

Sinner-Zverev: inizia l'incontro ad Indian Wells

Il numero 4 al mondo ha dato il via alle danze servendo per primo nel match e conquistando subito il primo game della gara con un secco 40-0 su Sinner. Zero scambi in questi primi istanti del match, con Zverev in vantaggio.

21:44

Zverev al servizio: riscaldamento in corso

Sinner ed il tennista tedesco in campo per il riscaldamento, ad una manciata di minuti dal taglio dei nastri di partenza della gara.

21:37

Sinner-Zverev: manca pochissimo all'inizio del match

Il numero due al mondo ed il tennista tedesco si affrontano in semifinale al primo Masters 1000 della stagione sul duro a Indian Wells: in palio un posto in finale. I precedenti sorridono all'altoatesino, che conduce 6-4 nel computo totale degli incontri con Zverev. I tennisti si preparano, pochissimi istanti all'inizio dell'incontro.

Sinner-Zverev: diretta tv e streaming

La semifinale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma non prima delle 21.30 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sono 10 i precedenti tra i due tennisti e il bilancio vede avanti l'italiano con sei successi a quattro, gli ultimi cinque di fila e ben quattro arrivati nel 2025, con l'altoatesino che ha concesso un solo set all'avversario. Insomma, l'inerzia è tutta dalla parte dell'azzurro ma occhio a sottovalutare il numero quattro al mondo.

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