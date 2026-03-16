Sinner, che fortuna a Miami: ecco chi sfiderà. Male Alcaraz, il tabellone completo

Estratti i nomi dei possibili avversari di Jannik Sinner al 1000 di Miami, i cui cancelli apriranno il 18 marzo con finale in programma domenica 29. Il campione azzurro, fresco del trionfo a Indian Wells, debutterà contro il vincitore del match tra il n.75 Atp Damir Dzumhur e un qualificato o lucky loser. Sorteggio sfortunato invece per il rivale Carlos Alcaraz, che al secondo 1000 stagionale potrebbe esordire già contro il talento Joao Fonseca, reduce dalla bella prestazione agli ottavi del Masters californiano contro il n.2 al mondo, qualora il campione Next Gen 2024 si aggiudicasse l'incontro con Fabian Marozsan. Quanto agli altri italiani in gara, sono attesi sul cemento dell'Hard Rock Stadium l'altro top ten azzurro in gara Lorenzo Musetti come anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.