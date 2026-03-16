Sinner, che fortuna a Miami: ecco chi sfiderà. Male Alcaraz, il tabellone completo

Estratti i nomi dei possibili avversari di Jannik Sinner al 1000 di Miami, i cui cancelli apriranno il 18 marzo con finale in programma domenica 29. Il campione azzurro, fresco del trionfo a Indian Wells, debutterà contro il vincitore del match tra il n.75 Atp Damir Dzumhur e un qualificato o lucky loser. Sorteggio sfortunato invece per il rivale Carlos Alcaraz, che al secondo 1000 stagionale potrebbe esordire già contro il talento Joao Fonseca, reduce dalla bella prestazione agli ottavi del Masters californiano contro il n.2 al mondo, qualora il campione Next Gen 2024 si aggiudicasse l'incontro con Fabian Marozsan. Quanto agli altri italiani in gara, sono attesi sul cemento dell'Hard Rock Stadium l'altro top ten azzurro in gara Lorenzo Musetti come anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.
Miami 2026: il tabellone degli azzurri
A Miami, il 4 volte campione Slam - alla sua quinta partecipazione al Masters in Florida - potrebbe incrociare Andrey Rublev agli ottavi e Felix Auger-Aliassime ai quarti. Questi invece tutti i sorteggi degli italiani in gara al secondo 1000 stagionale:
- Sinner-Dzumhur/qualificato o lucky loser
- Musetti-qualificato o lucky loser
- Cobolli-Collignon/Dimitrov
- Darderi-Giron/qualificato o lucky loser
- Berrettini-Muller
- Arnaldi-Shevchenko
Sinner a Miami: tutti i precedenti
Sinner torna dunque in campo a Miami dopo la squalifica che nel 2025 gli ha impedito di difendere il titolo conquistato l'edizione precedente contro Grigor Dimitrov. Ma all'Hard Rrock Stadium, l'azzurro vanta anche altre due finali disputate, di cui una alla sua prima partecipazione nel 2021 e un'altra contro Daniil Medvedev. Questi tutti i precedenti al Masters in Florida:
- 2024, finale: Sinner b. Dimitrov 6-3, 6-1
- 2023, finale: Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3
- 2022, quarti di finale: Cerundolo b. Sinner 4-1, rit.
- 2021, finale: Hurkacz b. Sinner 7-6, 6-4