Sinner-Dzumhur: orario, diretta e dove in tv e streaming il 1° turno di Miami in tempo reale

MIAMI (Stati Uniti) - Questa sera è la volta di Jannik Sinner. Il tennista numero 2 al mondo, fresco vincitore degli Indian Wells, fa il suo debutto al Masters 1000 di Miami (torneo già vinto nel 2024) per proseguire la sua rincorsa al 1° posto di Carlos Alcaraz - vincente alla prima - e al Double Sunshine ovvero il successo nei due 1000 della primavera americana, ottenuto finora da 7 giocatori (Djokovic quattro volte, Federer tre, e una volta a testa Agassi, Rios, Sampras, Chang e Courier).

Sinner oggi affronta (pioggia permettendo) Damir Dzumhur, 33 anni, bosniaco, numero 23 nella classifica Atp (oggi 76) quando ad allenarlo (era il 2018) fu il coach perugino Alberto Castellani. Non si sono mai incontrati, ma Jannik ne sa quanto basta: Damir da qualche tempo si aggira per i Challenger, e nel Tour vince poco. Contro Buse, in primo turno, ha registrato una vittoria convincente (la terza della stagione in dieci match), e non manca di quel gusto della giocata che lo rende tra i più presenti fra gli highlights proposti dall’Atp. Insomma, spesso sconfitto, però con il punto più bello del match.