Sinner-Michelsen: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale

Prosegue il cammino di Jannik Sinner all'Open di Miami dopo l'ottima vittoria conquistata contro il francese Courentin Moutet , numero 33 del ranking ATP. Un successo che vale l'accesso agli ottavi di finale sul cemento dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens in Florida, su cui Jannik affronterà lo statunitense Alex Michelsen - numero 40 della classifica mondiale -, alla ricerca della nona vittoria consecutiva proseguendo la striscia d'imbattibilità costruita nel mese di marzo. Il tennista azzurro alimenta quindi le speranze di poter portare a termine l'operazione Sunshine Double con successo: Sinner ha infatti già conquistato un trofeo ad Indian Wells nel mese di marzo contro Daniil Medvedev, motivo per cui con una potenziale vittoria anche a Miami la missione di Jannik sarebbe di fatto completata. L'altoatesino resta alle spalle di Alcaraz , eliminato dal torneo statunitense contro Korda , ma una vittoria all'Open di Miami consentirebbe a Jannik di guadagnare un po' di terreno sullo spagnolo.

Sinner-Michelsen: orario e diretta tv streaming

La striscia di set conquistati da Jannik Sinner senza concederne neanche uno è a quota 16 negli ultimi otto incontri, nei quali ha sempre vinto con lo stesso punteggio: due set a zero. Questa sera il tennista azzurro sarà impegnato nel match contro Alex Michelsen - n.40 del ranking ATP -, con il match che si disputerà oggi 24 marzo alle ore 16 locali, ovvero alle 21 italiane, sul cemento dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Sarà possibile assistere all'incontro in diretta tv tramite Sky Sport in esclusiva, così come in streaming tramite le applicazioni di SkyGo e NOWTv.