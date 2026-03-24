Korda eliminato a Miami: dopo la vittoria con Alcaraz arriva il ko contro il classe 2006 numero 151!

Altro colpo di scena in Florida al "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Lo statunitense Sebastian Korda, numero 36 del ranking Atp e 32esima forza del tabellone, dopo aver battuto Carlos Alcaraz ai sedicesimi di finale, è stato eliminato agli ottavi da Martin Landaluce, classe 2006 e numero 151 della classifica mondiale: vittoria in tre set con il punteggio di 2-6 7-6 6-4 in due ore e 28 minuti di gioco per il giovane spagnolo, che ai quarti affronterà Lehecka. Il ceco è riuscito a battere in tre set (6-4 6-7 6-2) Taylor Fritz, altro padrone di casa.