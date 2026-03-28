Sinner-Lehecka, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Miami

MIAMI - Obiettivo Sunshine Double per Jannik Sinner che, dopo aver conquistato il titolo ad Indian Wells, si prepara per la finale del Masters 1000 di Miami contro Jiri Lehecka. Per il campione azzurro c'è l'occasione di unirsi ai soli 7 tennisti nella storia riusciti nell'impresa di mettere le mani su entrambi i Masters a stelle e strisce di marzo , un traguardo incredibile per Jannik che si è guadagnato l'accesso all'ultimo atto battendo ancora una volta Zverev. Ad attendere dall'altra parte della rete il numero 2 al mondo ci sarà il tennista ceco che, approfittando della prematura eliminazione di Alcaraz nel suo lato del tabellone , ha conquistato la prima finale mille in carriera, che gli varrà anche il best ranking alla posizione numero 14 (12 qualora dovesse vincere contro Sinner), battendo in semifinale Fils .

Sinner-Lehecka: dove vederla

La partita tra Sinner e Lehecka, valida per la finale del Miami Open, è in programma domenica 29 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima delle ore 21:00. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e sarà disponibile in live streaming su NOW e Sky Go. Sul sito di Tuttosport la diretta testuale del match.

Sinner-Lehecka: i precedenti

Sinner e Lehecka si ritrovano per la quarta volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che vede l'azzurro vincitore in tutti i confronti. Questi i match disputati fra gli attuali numeri 2 e 14 Atp:

2025, Roland Garros, 32esimi: Sinner b. Lehecka 6-0, 6-1, 6-2

2024, Pechino, quarti: Sinner b. Lehecka 6-2, 7-6(6)

2024, Indian Wells, quarti: Sinner b. Lehecka 6-3, 6-3