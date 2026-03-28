Sinner in finale a Miami, Zverev ko in 2 set. Ora Sunshine Double e n.1: "Alcaraz? Dopo Roma..."

"E' stata una partita molto dura, Zverev ha giocato un tennis incredibile. Io ho servito molto bene alla fine, soprattutto nei momenti cruciali. Sono molto contento, questa finale significa molto per me. E' un giocatore incredibile. Lo ha dimostrato non solo qui, ma durante tutta la sua carriera. In finale giocherà sicuramente più libero di me. Cercherò di controllare tutto ciò che posso, poi vedremo come andrà. "Indian Wells e Miami mi sembrano due tornei completamente diversi, con condizioni differenti. Arrivare qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale, e ritrovarmi di nuovo in finale significa davvero molto per me. Ovviamente cercheremo di spingere ancora per un paio di giorni, ma è stato in ogni caso uno swing incredibile. Non avrei potuto fare meglio. Quindi sono molto felice. È bello mettermi in questa posizione. Cerco di esprimermi al meglio in ogni torneo, ovviamente mi piace ancora di più giocare gli eventi più importanti, quindi sono molto felice di poter giocare un’altra finale qui a Miami. È un posto incredibile per me fin dal primo giorno in cui sono venuto, ho giocato un gran tennis in passato e ritrovarmi ancora in finale significa molto".

Sinner: "Alcaraz? Vedremo da Roma in poi"

"Domenica sarà una partita molto dura contro un avversario molto difficile che ha giocato un tennis incredibile per tutta la settimana, non ha niente da perdere, io sono in una posizione diversa, ma darò il massimo e speriamo tutti in una grande partita. Vediamo anche le previsioni meteo, che non sono promettenti, ma speriamo sia il più asciutto possibile per avere la chance di giocare. In ogni caso è stato un paio di tornei incredibile: qualunque cosa succeda in finale, darò il mio massimo, ma arrivare in finale qui è già molto positivo per me. Mi è sembrata una partita di altissima qualità da parte di entrambi. Alla fine sono stati pochi punti a fare la differenza, ho servito molto bene nel finale e questo mi ha aiutato molto, quindi sono molto contento della prestazione di oggi. Alcaraz? Penso che la classifica sia una conseguenza di come si gioca. So quali opportunità ho e dove mi trovo, ma quello che conta per me è cercare di rendere al massimo in ogni grande evento, soprattutto negli Slam e nei Masters 1000. Conosco gli scenari, ne sono molto consapevole, ma tutto può cambiare con un solo torneo, è così che funziona il tennis. Poi bisognerà vedere anche come reagiremo entrambi da Roma in poi, perché lì abbiamo fatto tanti punti sia lui che io. Sono felice di essermi messo in questa posizione, ma come ho detto è solo una conseguenza di come giocherò io, di come giocherà lui e di come giocheranno gli altri, perché Zverev è un giocatore incredibile, come abbiamo visto, è lì".