Sinner-Alcaraz, duello infinito: in palio il titolo a Montecarlo e il numero 1 della classifica Atp

Il possibile cammino di Alcaraz

Era il 2014, l’anno in cui Stan the Man, fece suo il primo Slam battendo Nadal a Melbourne, e poco dopo anche il primo Masters 1000, in finale sullo stesso Federer. Ma erano altri tempi, e di recente, in questa stagione che chiuderà la carriera di Stan, è giunta una sconfitta che non promette granché, a Napoli, in primo turno contro il numero 330 Martineau. Il terzo turno di Carlitos uscirà dalle sfide tra Etcheverry-Dimitrov e Atmane-Tiafoe. Sul rosso, l’argentino Etcheverry sembra il favorito. Mentre per i quarti Lehecka, finalista a Miami, si fa preferire a Bublik. In semifinale può esserci spazio per Musetti, finalista un anno fa, che ha preferito evitare Miami per curare al meglio il fisico ammaccato dalla semifinale “quasi vinta” con Djokovic a Melbourne. Un lungo stop, poi il tentativo di ritrovarsi sul cemento di Indian Wells, fallito per mano e racchetta di Fucsovics. In pratica, da Melbourne a oggi Musetti ha giocato un solo match. Difficile dire come stia. Magari bene, ma certo gli mancheranno match e fiducia. Avrà da vedersela con Vacherot (se batterà lo scomodo Majchrzak), che sui campi del torneo ci vive, e ha colpi (servizio, dritto) che fanno male. Poi, Mensik o Darderi. E dopo Cobolli (che apre con un qualificato poi trova Shapovalov) o De Minaur (subito contro Norrie o Kecmanovic).