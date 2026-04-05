Alcaraz pronto per Montecarlo e la terra battuta: "È ora di tornare a sporcarsi i calzini"

"È ora di tornare a sporcarsi i calzini, mi mancava davvero": Carlos Alcaraz non nasconde l'entusiasmo per l'inizio della stagione sul rosso, che lo vedrà impegnato prima di tutto al Masters 1000 di Montecarlo . "È passato tanto tempo dal Roland Garros, dall'ultima volta che ho messo piede sulla terra battuta. Durante i miei primi allenamenti, ho detto al mio team che è una sensazione fantastica", ha aggiunto lo spagnolo n.1 al mondo, campione in carica nel torneo del Principato dove esordirà contro il vincitore della partita di domani tra lo svizzero Stan Wawrinka e l'argentino Sebastian Baez .

Le parole di Alcaraz

"Non sono qui pensando al fatto che devo difendere il titolo. In questo momento, sto solo cercando di ritrovare il ritmo e tornare a giocare" ha spiegato poi, annunciando di aver intenzione di partecipare a tutti i prossimi appuntamenti sul rosso: Barcellona, Madrid, Roma e Roland-Garros. "E questa la mia idea. Ovviamente, questa stagione sulla terra battuta è molto impegnativa e stressante. In teoria, la settimana a Barcellona (11-19 aprile) dovrebbe essere il momento in cui mi prendo una pausa, ma è un torneo davvero importante per me. Ci giocavo già quando avevo meno di 14 anni e ho molti amici lì".

Musetti e Alcaraz si allenano insieme

Musetti e Alcaraz si sono allenati insieme, alla vigilia del torneo, sulla terra rossa di Monte Carlo Country Club. Dalla finale del 2025, vinta dallo spagnolo in tre set, i due tennisti possono incrociarsi nuovamente ma solo in semifinale. "Sempre un buon allenamento con Carlos" ha scritto Musetti, condividendo una foto insieme al numero 1 del ranking mondiale.