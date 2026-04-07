Sinner-Humbert: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo reale

Jannik Sinner pronto al debutto nel "Rolex Monte-Carlo Masters", il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro. Il campione azzurro nel secondo turno del torneo affronta il francese Ugo Humbert. Sinner, due volte semifinalista nel Principato, ha l'occasione di scavalcare Alcaraz nel ranking Atp. "Conosco la mia posizione e gli scenari, ma non è un torneo a decidere chi è numero 1 e chi numero 2. Quando sei un top player pensi a vincere trofei. In un certo senso, i punti in classifica non sono importanti. Guardo più la Race, perché da quella vedi come sta andando la stagione" ha detto l'altoatesino.