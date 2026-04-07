Sinner-Humbert: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo reale

Jannik Sinner pronto al debutto nel "Rolex Monte-Carlo Masters", il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro. Il campione azzurro nel secondo turno del torneo affronta il francese Ugo Humbert. Sinner, due volte semifinalista nel Principato, ha l'occasione di scavalcare Alcaraz nel ranking Atp. "Conosco la mia posizione e gli scenari, ma non è un torneo a decidere chi è numero 1 e chi numero 2. Quando sei un top player pensi a vincere trofei. In un certo senso, i punti in classifica non sono importanti. Guardo più la Race, perché da quella vedi come sta andando la stagione" ha detto l'altoatesino.
I precedenti tra Sinner e Humbert
Sono due i precedenti tra l'azzurro e il francese, con il bilancio di 1-1. Humbert ha vinto il primo confronto alle Next Gen ATP Finals di Torino nel 2019 mentre Sinner ha trionfato 6-2 6-4 al primo turno del Masters di Roma nel 2021.
Quando gioca Sinner e come vederlo
La partita è in programma come secondo incontro sul campo centrale dopo Berrettini-Bautista che inizia alle 11. Jannik scenderà in campo indicativamente intorno alle 13. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e sarà disponibile in diretta streaming su Skygo e Now.