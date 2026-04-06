Sinner-Alcaraz, riparte la sfida infinita! Jannik già n° 1 a Montecarlo se…: tutte le combinazioni!

Reduce dal doppio trionfo centrato sul "duro" degli Usa, con le vittorie a Miami e a Indian Wells, Jannik Sinner si presenta "carico" all'inizio del primo torneo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena nella "sua" Montecarlo. Sorteggiato il tabellone del "Rolex Monte-Carlo Masters", in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro. Il campione azzurro, testa di serie numero 2, guida la parte bassa e debutterà direttamente al secondo turno col francese Ugo Humbert, che ha sconfitto all'esordio il connazionale Kouame per 6-3 7-5: 1-1 i precedenti anche se abbastanza datati, con vittoria di Humbert nel 2019 alle Next Gen Atp Finals e rivincita Sinner due anni dopo al Foro Italico. L'altoatesino è poi proiettato verso un quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime e una semifinale contro Alexander Zverev o Daniil Medvedev. Nella parte alta del tabellone invece Carlos Alcaraz, che inizierà al secondo turno con uno fra Baez e Wawrinka.
Alcaraz pronto per Montecarlo e la terra battuta: "È ora di tornare a sporcarsi i calzini"
Le parole di Sinner
"Mi piace giocare sulla terra battuta, ma non è la mia superficie preferita. Credo davvero di poter giocare un buon tennis. Non ho ancora vinto nessun '1000' sulla terra ma ci sono andato vicino un paio di volte. Non posso prevedere il futuro, ma sarebbe bello vincere qui. E' un torneo che amo giocare e sono felice di esserci. Abbiamo lavorato sodo negli Stati Uniti e i nostri sforzi sono stati ripagati. Ho sentito che le lunghe sessioni sotto il sole di Indian Wells mi hanno aiutato molto e infatti non ho avuto difficoltà. Su questa superficie però avremo altre risposte e proverò altre cose. La terra è una superficie diversa: sappiamo tutti che è più impegnativa fisicamente. Nel 2025 ho giocato un buon tennis sul rosso, vediamo cosa succederà quest'anno" ha dichiarato Sinner durante la conferenza stampa pre-torneo.
Sinner primo nel ranking Atp: le combinazioni
Il torneo di Montecarlo potrebbe essere decisivo anche per la classifica Atp. Sinner, infatti, dopo le vittorie negli Stati Uniti, potrebbe effettuare il sorpasso su Carlos Alcaraz e prendersi il primo posto del ranking mondiale. Ma cosa serve all'azzurro per superare lo spagnolo? Tra i due tennisti ci sono solo 190 punti di differenza: il gap era di 1.190 punti ma ad Alcaraz sono stati tolti i 1000 punti conquistati l’anno precedente a Montecarlo. Per il sorpasso sullo spagnolo già a Montecarlo, quindi, l'altoatesino deve conquistare 200 punti in più rispetto a Carlos.
Ecco come può riuscirci:
Se vince il torneo
Se perde la fnale e Alcaraz non va oltre la semifinale
Se esce in semifinale e Alcaraz non va oltre i quarti
Se perde ai quarti e Alcaraz esce all'esordio (avrebbero gli stessi punti ma Jannik ha più punti nelle ultime 52 settimane nei tornei mandatory).
Reduce dal doppio trionfo centrato sul "duro" degli Usa, con le vittorie a Miami e a Indian Wells, Jannik Sinner si presenta "carico" all'inizio del primo torneo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena nella "sua" Montecarlo. Sorteggiato il tabellone del "Rolex Monte-Carlo Masters", in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro. Il campione azzurro, testa di serie numero 2, guida la parte bassa e debutterà direttamente al secondo turno col francese Ugo Humbert, che ha sconfitto all'esordio il connazionale Kouame per 6-3 7-5: 1-1 i precedenti anche se abbastanza datati, con vittoria di Humbert nel 2019 alle Next Gen Atp Finals e rivincita Sinner due anni dopo al Foro Italico. L'altoatesino è poi proiettato verso un quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime e una semifinale contro Alexander Zverev o Daniil Medvedev. Nella parte alta del tabellone invece Carlos Alcaraz, che inizierà al secondo turno con uno fra Baez e Wawrinka.
Alcaraz pronto per Montecarlo e la terra battuta: "È ora di tornare a sporcarsi i calzini"
Le parole di Sinner
"Mi piace giocare sulla terra battuta, ma non è la mia superficie preferita. Credo davvero di poter giocare un buon tennis. Non ho ancora vinto nessun '1000' sulla terra ma ci sono andato vicino un paio di volte. Non posso prevedere il futuro, ma sarebbe bello vincere qui. E' un torneo che amo giocare e sono felice di esserci. Abbiamo lavorato sodo negli Stati Uniti e i nostri sforzi sono stati ripagati. Ho sentito che le lunghe sessioni sotto il sole di Indian Wells mi hanno aiutato molto e infatti non ho avuto difficoltà. Su questa superficie però avremo altre risposte e proverò altre cose. La terra è una superficie diversa: sappiamo tutti che è più impegnativa fisicamente. Nel 2025 ho giocato un buon tennis sul rosso, vediamo cosa succederà quest'anno" ha dichiarato Sinner durante la conferenza stampa pre-torneo.