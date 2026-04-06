Sinner-Alcaraz, riparte la sfida infinita! Jannik già n° 1 a Montecarlo se…: tutte le combinazioni!

Reduce dal doppio trionfo centrato sul "duro" degli Usa , con le vittorie a Miami e a Indian Wells, Jannik Sinner si presenta "carico" all'inizio del primo torneo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena nella "sua" Montecarlo. Sorteggiato il tabellone del "Rolex Monte-Carlo Masters" , in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro. Il campione azzurro, testa di serie numero 2, guida la parte bassa e debutterà direttamente al secondo turno col francese Ugo Humbert, che ha sconfitto all'esordio il connazionale Kouame per 6-3 7-5: 1-1 i precedenti anche se abbastanza datati, con vittoria di Humbert nel 2019 alle Next Gen Atp Finals e rivincita Sinner due anni dopo al Foro Italico. L'altoatesino è poi proiettato verso un quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime e una semifinale contro Alexander Zverev o Daniil Medvedev. Nella parte alta del tabellone invece Carlos Alcaraz , che inizierà al secondo turno con uno fra Baez e Wawrinka.

Pasqua in campo per Sinner

Alcaraz pronto per Montecarlo e la terra battuta: "È ora di tornare a sporcarsi i calzini"

Le parole di Sinner

"Mi piace giocare sulla terra battuta, ma non è la mia superficie preferita. Credo davvero di poter giocare un buon tennis. Non ho ancora vinto nessun '1000' sulla terra ma ci sono andato vicino un paio di volte. Non posso prevedere il futuro, ma sarebbe bello vincere qui. E' un torneo che amo giocare e sono felice di esserci. Abbiamo lavorato sodo negli Stati Uniti e i nostri sforzi sono stati ripagati. Ho sentito che le lunghe sessioni sotto il sole di Indian Wells mi hanno aiutato molto e infatti non ho avuto difficoltà. Su questa superficie però avremo altre risposte e proverò altre cose. La terra è una superficie diversa: sappiamo tutti che è più impegnativa fisicamente. Nel 2025 ho giocato un buon tennis sul rosso, vediamo cosa succederà quest'anno" ha dichiarato Sinner durante la conferenza stampa pre-torneo.