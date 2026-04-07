Match senza storia a Monte Carlo, dove Jannik Sinner inaugura la stagione sul rosso imponendosi in 2 set su Ugo Humbert e guadagnando in 1 ora e 4 minuti l’accesso agli ottavi di finale del Masters monegasco: 6-3, 6-0 lo score che consente al 4 volte campione Slam di tornare a vincere a Monaco dopo l'assenza causa squalifica della stagione precedente. Il numero 2 al mondo e “padrone di casa” al Country Club - dove l'ultimo successo rimanda ai quarti del 2024 contro Holger Rune - affronterà il vincitore dell’incontro tra Tomas Machac e Francisco Cerundolo , attesi in campo mercoledì 8 aprile.

Sinner: "Obiettivo Parigi"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "È stata una buona prestazione, bisogna cambiare lo stile di gioco e adattarsi alle circostanze. Non ho avuto molto tempo per adattarmi al campo, mi accontento di fare una partita in più. Non ho molte aspettative, ma sono felice di come ho giocato. La cosa più dura è la scivolata, non è facile capire le distanze. I migliori allenamenti sono le partite e sfruttare ogni momento per completare il proprio gioco. Cerco di migliorare la condizione in vista di Parigi, sono contento di come ho avuto questa transizione. È stata una partita non semplice, l'obiettivo è il Roland Garros, qui giochiamo una partita alla volta".

Finisce a Monte Carlo! Sinner demolisce Humbert

L'azzurro travoge il francese in 1 ora e 4 minuti con il finale di 6-3, 6-0. Un match che ha concesso solo una breve parentesi di equilibrio durante i primi 4 giochi dell'incontro. Poi, il 4 volte campione Slam decide di chiudere in fretta la gara d'esordio e di accomodarsi ai sedicesimi del primo Masters "di casa".

Doppio break, Humbert tramortito: 5-0

Doppio fallo di Humbert e volée. Comincia così il game di Sinner, che guadagna un altro break di vantaggio con la complicità di un dritto a prova di cyborg. Poi, l'azzurro tiene la battuta a 15 recuperando il primo punto perso.

Break Sinner! 3-0

Sinner tiene la battuta rimediando a due sbavature che consentono al francese di risalire sul 30-30: game poi risolto con due punti eccezionali dell'azzurro. Nel gioco successivo, il numero 2 al mondo è indomabile anche in risposta e approfittando di due errori di Humbert strappa il servizio alla prima palla break. Poi, l'altoatesino consolida a zero il break con un servizio e dritto.

Anche Laila sugli spalti del Country Club

Inizia il sedondo set

Al via il secondo parziale, con l'azzurro che conduce per 6-3.

A Sinner il primo set! 6-3

L'azzurro strappa il servizio al francese e si aggiudica il primo parziale.

Sinner spinge, Humbert resiste: 5-3

Sinner consolida il break di vantaggio tenendo a 15 la battuta e risolvendo il match con una splendida volée e uno smash a chiudere il gioco. Nel game successivo, il francese fatica a tenere il ritmo diabolico dell'azzurro ed è costretto a rischiare per restare nel gioco e annullare la palla break rimanendo così aggrappato al set. Poi, l'altoatesino tiene la battuta rimediando al suo primo doppio fallo sul primo 15.

Break Sinner! 3-2

C'è spazio anche per il primo ace di Humbert, che tiene a 15 il servizio. Sinner risponde allora con prime impeccabili che gli consentono di difendere a zero la battuta. Dopo una fase molto arretrata, il francese fa due passi avanti verso la linea di fondo e restringe il campo, forzando gli errori sul dritto dell'azzurro. Sul 30-30, Humbert sbaglia una diagonale e l'altoatesino guadagna così la prima palla break del match. Il gioco si trascina però ai vantaggi, dove a spuntarla è il numero 2 al mondo, che cambia repertorio arretrando di molto sulla seconda.

Sinner tiene la battuta: 1-1

Inizia bene il francese che difende il servizio approfittando di una sbavatura sul dritto di Sinner sul 15-15 e chiudendo poi il game con una splendida volée. Nel gioco successivo, il numero 2 al mondo spende il primo ace e con le ultime due buone prime difende a 30 la battuta.

Inizia il match!

Inizia l'incontro fra Sinner e Humbert: il francese al servizio.

Giocatori in campo!

Sinner e Humbert fanno il loro ingresso sul centrale. Ora sorteggio e riscaldamento: manca poco all'inizio del match!

Sinner-Humbert: i precedenti

SInner e Humbert si ritrovano per la terza volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta un successo per parte, con l’azzurro che nell’ultimo incontro si è aggiudicato il primo turno degli Internazionali d’Italia nel 2021.