"So già che Sinner si riprenderà il numero uno", Alcaraz già rassegnato! "Perderò per questo motivo"

Carlos Alcaraz ha parlato subito dopo aver concluso il suo primo match al Monte Carlo Masters 1000 dominato al suo debutto contro Sebastián Báez: "Era passato quasi un anno dall'ultima volta che avevo giocato una partita sulla terra battuta e, onestamente, mi mancava perché è una superficie che adoro. Mi mancava sporcarmi un po' le mani. Sono rimasto sorpreso dal mio livello, sia nel tennis che nei movimenti. Mi sono preparato bene la settimana scorsa. Sono arrivato qui con molto entusiasmo ed energia. Pensavo di giocare peggio e sono molto contento di tutto ciò, tranne per un paio di cose che non ho fatto bene nel secondo set e che gli hanno permesso di rientrare in partita".
La sfida a Sinner
Sulla corsa al primo posto contro Sinner, Alcaraz ha dichiarato: "So che perderò la posizione di numero uno al mondo, non so se in questo torneo o nel prossimo. Devo difendere molti punti e sarà difficile mantenerli tutti. E se ci riuscissi, Jannik guadagnerebbe punti perché lui non ne ha da difendere. Farò del mio meglio, ma per me, il numero uno non è una priorità in questo momento. L'obiettivo è giocare al meglio sulla terra battuta. Vedremo come andrà il tour".