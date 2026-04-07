"So già che Sinner si riprenderà il numero uno", Alcaraz già rassegnato! "Perderò per questo motivo"

Carlos Alcaraz ha parlato subito dopo aver concluso il suo primo match al Monte Carlo Masters 1000 dominato al suo debutto contro Sebastián Báez: "Era passato quasi un anno dall'ultima volta che avevo giocato una partita sulla terra battuta e, onestamente, mi mancava perché è una superficie che adoro. Mi mancava sporcarmi un po' le mani. Sono rimasto sorpreso dal mio livello, sia nel tennis che nei movimenti. Mi sono preparato bene la settimana scorsa. Sono arrivato qui con molto entusiasmo ed energia. Pensavo di giocare peggio e sono molto contento di tutto ciò, tranne per un paio di cose che non ho fatto bene nel secondo set e che gli hanno permesso di rientrare in partita".