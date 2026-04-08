Musetti-Vacherot: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo reale

Match d'esorio per Lorenzo Musetti - numero 5 del ranking ATP - al Masters di Montecarlo, in cui affronterà il monegasco Vacherot per la prima volta in carriera. Il tennista numero 23 al mondo ha strappato il pass per la gara contro l'azzurro dopo aver messo ko l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco, col punteggio di due set ad uno nel primo incontro del torneo. Per Musetti si tratta del match del riscatto, dopo esser stato costretto lo scorso gennaio a dare forfait agli Australian Open contro Djokovic a causa di un infortunio che l'ha tenuto fuori quasi due mesi. L'azzurro è tornato in campo ad Indian Wells contro l'ungherese Fucsovics, portando a casa sconfitta ed eliminazione ai 32esimi col punteggio di due set a zero: 5-7 e 1-6 il computo dei due set conquistati dal numero 58 del ranking ATP su Musetti. Lorenzo è chiamato a rialzarsi, e può farlo contro Vacherot. In campo scende anche un altro azzurro, Flavio Cobolli, che affronterà il belga Blockx dopo aver messo ko Comesana per due set ad uno nel primo incontro della competizione.