Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo

Sinner-Machac, dove vederla
La partita tra Sinner e e Machac, valida per gli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma giovedì 9 aprile, sul Court Ranieri III come secondo incontro della giornata a partire dalle ore 11. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo, con disponibilità in live streaming su NOW e Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul nostro sito.
I precedenti
Ci sono tre precedenti tra i due giocatori, tutti vinti da Sinner senza lasciare set per strada. L'ultimo il 16 febbraio quando si sono affrontati sul cemento di Doha, nel match di primo turno: allora vinse Jannik in poco più di un'ora, concedendo appena cinque game al tennista ceco. Di seguito tutti i confronti:
2026 - Doha (R32): Sinner b. Machac 6-1, 6-4
2024 - Shanghai (SF): Sinner b. Machac 6-4, 7-5
2024 - Miami (QF): Sinner b. Machac 6-4, 6-2