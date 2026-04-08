Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo

Sinner-Machac, dove vederla

Dopo la semifinale raggiunta nel 2024 e la mancata partecipazione dello scorso anno per la sospensione dovuta al caso doping,L'azzurro, che in caso di vittoria del titolo tornerebbe numero uno del mondo, ha superato al debuttocon il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un'ora di gioco. Negli ottavi di finale, Jannik affronterà il ceconumero 53 del ranking, capace di superare l'argentinonell'ultimo turno.

La partita tra Sinner e e Machac, valida per gli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma giovedì 9 aprile, sul Court Ranieri III come secondo incontro della giornata a partire dalle ore 11. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo, con disponibilità in live streaming su NOW e Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul nostro sito.