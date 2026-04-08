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Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo

L'azzurro continua la rincorsa al trono del ranking e sfida il ceco nell'ottavo di finale del torneo del Principato
2 min
MONTECARLO (Principato di Monaco) - Dopo la semifinale raggiunta nel 2024 e la mancata partecipazione dello scorso anno per la sospensione dovuta al caso doping, è vincente il ritorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, che in caso di vittoria del titolo tornerebbe numero uno del mondo, ha superato al debutto Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un'ora di gioco. Negli ottavi di finale, Jannik affronterà il ceco Tomas Machac, numero 53 del ranking, capace di superare l'argentino Francisco Cerundolo nell'ultimo turno.

Sinner-Machac, dove vederla

La partita tra Sinner e e Machac, valida per gli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma giovedì 9 aprile, sul Court Ranieri III come secondo incontro della giornata a partire dalle ore 11. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo, con disponibilità in live streaming su NOW e Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul nostro sito.

 

 

I precedenti

Ci sono tre precedenti tra i due giocatori, tutti vinti da Sinner senza lasciare set per strada. L'ultimo il 16 febbraio quando si sono affrontati sul cemento di Doha, nel match di primo turno: allora vinse Jannik in poco più di un'ora, concedendo appena cinque game al tennista ceco. Di seguito tutti i confronti: 

2026 - Doha (R32): Sinner b. Machac 6-1, 6-4
2024 - Shanghai (SF): Sinner b. Machac 6-4, 7-5
2024 - Miami (QF): Sinner b. Machac 6-4, 6-2

 

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