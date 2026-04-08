Sinner-Alcaraz, una poltrona per due: Jannik e Carlos in pressing e da qui al Roland Garros…

Alcaraz: "Presto perderò il numero 1"

Intanto è arrivato un abbraccio forte da parte di Usain Bolt… «Fa piacere giocare davanti a campioni come lui, sentire che sono interessati... Sono personaggi che hanno fatto la storia dello sport, ed è giusto che io provi per loro quel rispetto che si sono meritati. Per quanto mi riguarda, sto facendo il mio percorso, che è cominciato non troppo tempo fa». Come dire che paragoni e accostamenti non sono ammessi. Ad Alcaraz chiedono quali sensazioni abbia sulla sfida per la classifica. «Ci penso senza darle troppa importanza», risponde, «sapevo che Sinner si sarebbe ritrovato presto, dopo la sconfitta a Melbourne, e così è stato. Viene da vittorie importanti, si è avvicinato molto, ma tutto fa parte del gioco. Presto perderò il n.1 del ranking, non so se in questo o nel prossimo torneo. L’unica cosa che conta è giocare al meglio, poi vedremo che cosa accadrà in classifica. Sono sicuro però che sarà per entrambi una stagione importante sulla terra rossa. Se Jannik ha scelto di giocare Montecarlo dopo le vittorie americane, è perché si sente bene. Sappiamo che prima o poi ci dovremo incontrare. Cerchiamo entrambi di fare del nostro meglio. Io, per esempio, non credevo di iniziare così bene. Il livello è già alto, e questo mi fa ben sperare». Prossimi avversari, Etcheverry o Atmane per Alcaraz, Cerundolo o Machac per Sinner.