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Sinner-Machac e Berrettini-Fonseca, diretta Montecarlo: gli ottavi in tempo reale

Il n. 2 al mondo e il Martello tornano in campo al Country Club per contendere al ceco n.47 Atp e al talento brasiliano l'accesso ai quarti del 1000 monegasco
2 min
sinnerliveblogBerrettini
Non iniziato4/9/2026, ore 9:00:
Matteo Berrettini Ranking: 90
0
0
Joao Fonseca Ranking: 40
Aggiorna

Benvenuti alla diretta degli ottavi di Montecarlo! Travolto Humbert all'esordio, Sinner torna in campo sul centrale per contendere al ceco n. 47 Atp, reduce dai successi su AltmaierCerundolo, l'accesso ai quarti del 1000 monegasco. Il vincitore affronterà uno tra RuudAuger-Aliassime. In campo al Country Club anche Berrettini, che dopo il doppio bagel su Medvedev sfida ora Fonseca sul Court des Princes: chi vince trova Zverev o Bergs.

9:55

A che ora gioca Berrettini

Berrettini e Fonseca apriranno il Court des Princes alle ore 11. A seguire, la sfida tra Auger-Aliassime e Ruud.

9:35

Berrettini-Fonseca: i precedenti

Berrettini e Fonseca si affrontano per la seconda volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta il successo dell'azzurro in Coppa Davis nel 2024: 6-1, 7-6(5) lo score.

9:30

Sinner-Machac: i precedenti

Sinner e Machac si ritrovano per la 4ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che pende interamente a favore dell'azzurro. Questi tutti gli incontri disputati, di cui l'ultimo ha visto il 4 volte campione Slam imporsi per 6-1, 6-4 a Doha 2026.

  • 2026, Doha, primo turno: Sinner b. Machac 6-1, 6-4
  • 2024, Shanghai, semifinale: Sinner b. Machac 6-4, 7-5
  • 2024, Miami, quarti: Sinner b. Machac 6-4, 6-2
Monte Carlo Country Club, Roccabruna, Francia.

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