Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Montecarlo

Jannik Sinner prosegue la sua marcia trionfale nel Rolex Monte-Carlo Masters 2026. Dopo il debutto a senso unico contro Humbert, il numero due del tennis mondiale ha dovuto faticare più del previsto per superare Tomas Machac , cedendo il primo set della stagione nei tornei 1000 dopo una striscia d'invincibilità record. La vittoria contro il ceco ha però confermato la solidità mentale dell'altoatesino, ora atteso da un confronto di altissimo livello contro Felix Auger-Aliassime . Il canadese sta vivendo una settimana storica, essendo il primo rappresentante del suo Paese a spingersi così avanti nel torneo monegasco.

Quando si gioca

Il quarto di finale tra l'italiano e il nordamericano è in programma per la giornata di venerdì 10 aprile. Gli organizzatori hanno collocato l'evento come secondo match sul Campo Rainier III, subito dopo l'apertura delle ore 11 che vedrà protagonisti Zverev e Fonseca. Salvo ritardi dovuti alla durata del match precedente, Sinner e Auger-Aliassime dovrebbero iniziare la loro battaglia intorno alle 13.

Precedenti e dirette TV

I precedenti ufficiali tra i due tennisti sorridono all'azzurro, che conduce per 4 successi a 2. L'incrocio più recente risale alle ultime ATP Finals, dove Sinner dominò l'incontro con un netto 7-5, 6-1. Per quanto riguarda la visione dell'incontro, la copertura integrale in Italia è affidata a Sky Sport, che trasmetterà la sfida in diretta sui canali dedicati al tennis e su Sky Sport Uno. Gli appassionati potranno seguire il match anche in mobilità grazie ai servizi streaming di NOW e SkyGo, oltre alla piattaforma internazionale Tennis TV per chi desidera il commento originale. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.