Alcaraz risponde a Sinner: travolto Bublik, anche lo spagnolo in semifinale a Montecarlo

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Jannik Sinner ha battuto il primo colpo, centrando le semifinali del "Rolex Monte-Carlo Masters", e Carlos Alcaraz ha risposto da par suo. Lo spagnolo, numero uno del mondo e del seeding, campione uscente del torneo del Principato di Monaco, terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro, ha sconfitto oggi nettamente Aleksandr Bublik. Il tennista iberico ha raggiunto anche lui le semifinali battendo il russo naturalizzato kazako, 11 del ranking Atp e ottava forza del tabellone, col punteggio di 6-3, 6-0.