Sinner-Auger Aliassime, diretta Montecarlo: i quarti di finale del Masters 1000 in tempo reale

Procede il percorso di Jannik Sinner a Montecarlo dopo aver messo ko il ceco Thomas Machac col punteggio di due set ad uno. La vittoria contro il numero 53 del ranking ATP ha interrotto la striscia di 37 set consecutivi vinti dall'altoatesino, ma nonostante ciò ha permesso all'azzurro di arrivare ai quarti di finale del Masters 1000 a Montecarlo contro il canadese Auger-Aliassime , numero 7 al mondo. Dopo l'eliminazione di Berrettini contro il giovane Fonseca, Musetti contro Vacherot e quella di Cobolli contro Blockx, all'altoatesino è stato automaticamente assegnato il compito di portare avanti le speranze italiane a Montecarlo. Jannik viene da una striscia di 14 vittorie consecutive, con l'obiettivo di arrivare in finale anche al Masters 1000. Buona diretta a tutti!

12:40

Sinner, la vittoria contro Machac nonostante i guai fisici

"Ho avuto un calo di energie nel secondo set - ha spiegato ieri Jannik al termine della gara - ma prima della partita mi sentivo bene. Ora la cosa importante sarà recuperare al meglio per il prossimo incontro". GUARDA QUI il resoconto del match.

12:25

Zverev rompe la parità contro Fonseca

Il numero 3 del ranking ATP ha portato a casa il primo set a Montecarlo contro il giovane Fonseca col punteggio di 7-5. Attualmente sul Campo Centrale è in corso il secondo set tra i due tennisti, con Zverev che conduce per due game a uno. Al termine della gara, prenderà il via l'incontro tra Sinner ed Auger Aliassime.

12:11

Sinner: "Felix gioca bene, vedremo come andrà"

"Sarà una bella gara, Felix gioca bene. Sono contento, vedremo come andrà. La cosa più importante era vincere questa partita (contro Machac, ndr), domani cerchiamo di fare una bella prestazione. Sono contento e ora penso solo a recuperare al massimo". Queste le parole di Sinner al termine della gara vinta ieri contro Machac. CLICCA QUI per leggere l'intervista.

11:55

Fonseca-Zverev: match in parità

Sul Campo Centrale di Monte Carlo si stanno nel frattempo affrontando il giovane Fonseca ed il numero 3 del ranking ATP Zverev. L’incontro è momentaneamente in perfetto equilibrio, con i tennisti che hanno conquistato cinque game a testa a quaranta minuti dall’inizio della gara.

11:46

La strada di Aliassime

Sono due anche gli incontri a cui ha preso parte Auger Aliassime prima di arrivare affrontare oggi Jannik Sinner. Il tennista canadese ha infatti messo ko per due set a zero il serbo Marin Cilic ai sedicesimi, mentre agli ottavi ha vinto un solo set contro Casper Ruud, il quale è stato poi costretto al ritiro.

11:33

Sinner: il percorso a Montecarlo

Sono due i match disputati finora da Jannik a Monaco: ai sedicesimi il tennista azzurro ha messo ko il francese Ugo Humbert col punteggio di due set a zero, mentre agli ottavi ha avuto la meglio sul ceco Tomas Machac, contro il quale si è imposto per due set ad uno.

11:16

L'orario del match

L'incontro tra Sinner ed Auger Aliassime è in programma sul Campo Centrale alle ore 12:30, a seguito del match - attualmente in corso - tra Fonseca e Zverev.

11:00

Sinner-Auger Aliassime: i precedenti

L'azzurro ed il tennista canadese si sono affrontati sei volte in carriera. Il parziale recita quattro vittorie per Jannik e due per il numero 7 del ranking ATP. Di seguito l'elenco degli incontri:

Madrid, Ottavi di finale (2022): Sinner- Auger Aliassime 0-2;

0-2; Cincinnati, Ottavi di finale (2022): Sinner- Auger Aliassime 0-2;

0-2; Cincinnati, Quarti di finale (2025): Sinner -Auger Aliassime 2-0;

-Auger Aliassime 2-0; US Open, Semifinali (2025): Sinner -Auger Aliassime 3-1;

-Auger Aliassime 3-1; Parigi, Finale (2025): Sinner -Auger Aliassime 2-0;

-Auger Aliassime 2-0; ATP Finals, Finale (2025): Sinner-Auger Aliassime.

Campo Centrale (Montecarlo)