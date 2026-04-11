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Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Montecarlo

Un nuovo capitolo della saga tra l'azzurro e lo spagnolo si scrive nel Principato: Jannik può tornare numero 1 del mondo battendo Carlos
3 min

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Dopo aver strapazzato Alexander Zverev, numero 3 del mondo, Jannik Sinner si presenta per la prima volta in finale nel Masters 1000 di Montecarlo e l'occasione è doppia. L'azzurro sfida Carlos Alcaraz, campione uscente nel Principato e uscito vincente dal match contro il padrone di casa Vacherot, e in caso di vittoria tornerebbe numero uno del mondo, scavalcando proprio il fenomeno spagnolo. Spettacolo garantito sul Court Ranieri III con il 17° capitolo della saga tra Jannik e Carlos che è pronto ad essere scritto: sarà la nona finale tra i due, la terza in un Masters 1000 e la prima volta in questo 2026.

Sinner-Alcaraz, dove vederla

La finale tra Sinner e Alcaraz del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma domenica 12 aprile, sul Court Rainier III non prima delle 15. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su TV8 e su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con disponibilità in live streaming su NOW e Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul nostro sito.

 

 

Sinner-Alcaraz: i precedenti

Questi tutti i precedenti fra Sinner e Alcaraz con lo spagnolo avanti 10-6 nel parziale.

2025, Nitto Atp Finals, finale: Sinner b. Alcaraz 7-6, 7-5
2025, US Open, finale: Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
2025, Cincinnati Masters 1000, finale: Alcaraz b. Sinner 5-0 rit.
2025, Wimbledon, finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
2025, Roland Garros, finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
2025, Roma Masters 1000, finale: Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
2024, Pechino, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
2024, Roland Garros, semifinale: Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
2024, Indian Wells Masters 1000, semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
2023, Pechino, semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
2023, Miami Masters 1000, semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
2023, Indian Wells Masters 1000, semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
2022, US Open, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
2022, Umago, finale: Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
2022, Wimbledon, ottavi di finale: Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
2021, Parigi Masters 1000, secondo turno: Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5

 

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