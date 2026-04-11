Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Montecarlo

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Dopo aver strapazzato Alexander Zverev, numero 3 del mondo, Jannik Sinner si presenta per la prima volta in finale nel Masters 1000 di Montecarlo e l'occasione è doppia. L'azzurro sfida Carlos Alcaraz, campione uscente nel Principato e uscito vincente dal match contro il padrone di casa Vacherot, e in caso di vittoria tornerebbe numero uno del mondo, scavalcando proprio il fenomeno spagnolo. Spettacolo garantito sul Court Ranieri III con il 17° capitolo della saga tra Jannik e Carlos che è pronto ad essere scritto: sarà la nona finale tra i due, la terza in un Masters 1000 e la prima volta in questo 2026.