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Alcaraz raggiunge Sinner in finale a Montecarlo: Vacherot ko in due set

Lo spagnolo numero 1 nel ranking mondiale ha liquidato il monegasco con un doppio 6-4. Domani sfiderà l'altoatesino nell'ultimo atto del torneo
2 min
Alcaraz raggiunge Sinner in finale a Montecarlo: Vacherot ko in due set © Getty Images

Come da pronostico sarà Carlos Alcaraz l'avversario di Jannik Sinner nella finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone nonchè campione in carica, ha battuto in semifinale il monegasco Valentin Vacherot in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Nella prima finale del 2026 tra Alcaraz e Sinner in palio ci sarà non solo il trofeo del principato ma anche il primato in classifica: i caso di successo lo spagnolo si confermerà numero 1 del mondo, se vince Sinner sarà lui a balzare al comando del ranking Atp.

Le parole di Alcaraz

"Oggi ho giocato molto concentrato, sono molto contento di poter giocare la mia seconda finale qui e farlo contro Sinner. Ora voglio riposare per preparare la partita di domani". Così Carlos Alcaraz commenta la vittoria contro Valentin Vacherot e la qualificazione per la finale del torneo Atp di Montecarlo contro Jannik Sinner. Sarà l'ottava finale tra i due, la prima del 2026, la terza sulla terra battuta con due vittorie per Alcaraz e una di Sinner a Umago. In totale i precedenti dicono 11-6 per lo spagnolo. "E' un bellissimo spot per questo sport, in palio c'è anche il primo posto e la partita sarà ancora più speciale. Sono contento di aver vinto oggi una partita difficile con Vacheron, che giocava in casa ed è in fiducia", ha aggiunto. "Sono contento della prima sfida con Jannik nel 2026, vediamo domani", ha concluso Alcaraz.

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