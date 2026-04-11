"È il motivo per cui ti svegli la mattina": Sinner, con Alcaraz è già iniziata

Sinner: "Aggiungiamo piccole cose". E i video di Alcaraz...

"Cambiare il mio gioco? No, era parte del piano oggi. Poi ovviamente dipende da come mi sento. Lui ha cercato di cambiare un po' posizione in risposta e quindi io ho cercato di servire in modo intelligente. Però era parte del piano. Se mi sono piaciuto? Diciamo che ci sto provando". Queste le parole affermate da Jannik in merito all'adattibilità contro Zverev. "Sì, abbiamo la fortuna che i video su Youtube e su tante piattaforme ci sono. E allora perché non usarlo, no? Faccio la stessa cosa però per altri giocatori su altri colpi, poi proviamo a eseguirlo in campo. Ma senza snaturarsi perché io sono un giocatore, Carlos è un altro giocatore, Novak un altro giocatore. Ognuno ha le sue caratteristiche e la sua personalità e stile di gioco. C'è sempre da rispettare anche quella parte lì, di non esagerare e da non "uscire" dalle proprie caratteristiche principali. Stiamo cercando di aggiungere piccole cose: ci sono delle giornate dove funziona molto bene, altre giornate dove va un po' peggio. Ma è anche normale. Altrimenti sarebbe tutto molto semplice".