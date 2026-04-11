"È il motivo per cui ti svegli la mattina": Sinner, con Alcaraz è già iniziata

Jannik Sinner è in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro. L'altoatesino ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo 1h22' di gioco. Si tratta della prima finale sulla terra rossa del Principato per il 24enne di Sesto Pusteria - che aveva perso le due semifinalI precedenti nel 2023 (contro Rune) e nel 2024 (contro Tsitsipas) - in cui affronterà Carlos Alcaraz in una sfida tutta da vivere con gli occhi puntati sulla classifica ATP. Al termine dell'incontro il tennista azzurro ha commentato la sua prestazione, dichiarandosi decisamente soddisfatto di quanto messo in mostra contro il numero 3 del ranking ATP.
Sinner: "Alcaraz? Se vince non vedo l'ora di affrontarlo"
"Sono molto contento, siamo arrivati qui cercando delle risposte. Ogni giorno e ogni partita è diversa, oggi mi sono sentito molto solido fin dall'inizio. Quando sei in vantaggio cambia subito l'inerzia, ora vediamo cosa accadrà in finale". Così Jannik Sinner commenta la vittoria in semifinale contro Alexander Zverev che gli vale la prima finale nel torneo Atp di Montecarlo. "Una prestazione molto molto solida, cercando di impostare il gioco da fondo campo. Sono molto contento", ha aggiunto il campione altoatesino. In finale potrebbe esserci l'ennesima sfida contro Carlos Alcaraz, con in palio il numero 1 del mondo. "Valentin Vacherot continua a mostrare ciò di cui è capace, ma Carlos è il favorito. Se vince non vedo l'ora di affrontarlo, è il motivo per cui ci si allena e ci si sveglia la mattina. Avere una partita contro di lui prima del Roland Garros sarebbe un grande test, ma io non ho nulla da perdere. Già fare finale qui per me è importante, ora cerco di riposare e domani proverò a spingere al massimo per questo ultimo sforzo", ha concluso Sinner.
"Ho cercato di alzare il livello"
"E' stato un ottimo inizio di partita, sono rimasto molto solido. Lui non ha messo tante prime in campo e questo mi ha dato tranquillità, sono rimasto abbastanza calmo mentalmente anche nel secondo set aspettando la chance per brekkarlo. Sono molto contento", ha dichiarato successivamente Sinner a Sky.
"Molto bene, ho cercato di migliorare e di alzare il livello ogni giorno. Ho espresso un ottimo livello di tennis, è molto positivo fare una finale subito sulla terra. Sarebbe buono affrontare Carlos in finale per capire il livello in cui sono e dove migliorare, a prescindere dal risultato", ha concluso.
Sinner in conferenza: "Intensità fin da subito"
"Io cerco subito di mettere una buona intensità in campo fin da subito, di entrare al 100% e di fare le cose bene. Credo che oggi questo abbia aiutato per indirizzare la partita bene all'inizio". Jannik ha parlato anche in conferenza stampa dopo aver ottenuto un successo storico contro Zverev che gli è valso l'accesso in finale a Montecarlo per la prima volta in carriera. E sulla voglia di rivincita si è esposto così: "Rivincita? "No no, era tutto già cancellato. Quel che è successo è successo, anche perché se dovessi vivere così vivrei male".
"Aspetto più positivo? Aver fatto..."
Sinner si è soffermato anche su quanto di positivo c'è stato nell'incontro con Zverev: "Di aver fatto una partita tatticamente giusta. E' quello l'aspetto più positivo. L'abbiamo preparata in un modo e sono riuscito a giocarla in quel modo. Secondo me questa è la cosa più importante di tutte. Poi ho messo in campo un livello molto alto. Sono riuscito a rispondere quasi sempre, anche sulla prima. Questo ti dà una bella sensazione. Ma ripeto: tatticamente, come l'abbiamo preparata e poi come sono riuscito a fare le cose giuste in campo".
Sinner: "Aggiungiamo piccole cose". E i video di Alcaraz...
"Cambiare il mio gioco? No, era parte del piano oggi. Poi ovviamente dipende da come mi sento. Lui ha cercato di cambiare un po' posizione in risposta e quindi io ho cercato di servire in modo intelligente. Però era parte del piano. Se mi sono piaciuto? Diciamo che ci sto provando". Queste le parole affermate da Jannik in merito all'adattibilità contro Zverev. "Sì, abbiamo la fortuna che i video su Youtube e su tante piattaforme ci sono. E allora perché non usarlo, no? Faccio la stessa cosa però per altri giocatori su altri colpi, poi proviamo a eseguirlo in campo. Ma senza snaturarsi perché io sono un giocatore, Carlos è un altro giocatore, Novak un altro giocatore. Ognuno ha le sue caratteristiche e la sua personalità e stile di gioco. C'è sempre da rispettare anche quella parte lì, di non esagerare e da non "uscire" dalle proprie caratteristiche principali. Stiamo cercando di aggiungere piccole cose: ci sono delle giornate dove funziona molto bene, altre giornate dove va un po' peggio. Ma è anche normale. Altrimenti sarebbe tutto molto semplice".
Jannik Sinner è in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro. L'altoatesino ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo 1h22' di gioco. Si tratta della prima finale sulla terra rossa del Principato per il 24enne di Sesto Pusteria - che aveva perso le due semifinalI precedenti nel 2023 (contro Rune) e nel 2024 (contro Tsitsipas) - in cui affronterà Carlos Alcaraz in una sfida tutta da vivere con gli occhi puntati sulla classifica ATP. Al termine dell'incontro il tennista azzurro ha commentato la sua prestazione, dichiarandosi decisamente soddisfatto di quanto messo in mostra contro il numero 3 del ranking ATP.
Sinner: "Alcaraz? Se vince non vedo l'ora di affrontarlo"
"Sono molto contento, siamo arrivati qui cercando delle risposte. Ogni giorno e ogni partita è diversa, oggi mi sono sentito molto solido fin dall'inizio. Quando sei in vantaggio cambia subito l'inerzia, ora vediamo cosa accadrà in finale". Così Jannik Sinner commenta la vittoria in semifinale contro Alexander Zverev che gli vale la prima finale nel torneo Atp di Montecarlo. "Una prestazione molto molto solida, cercando di impostare il gioco da fondo campo. Sono molto contento", ha aggiunto il campione altoatesino. In finale potrebbe esserci l'ennesima sfida contro Carlos Alcaraz, con in palio il numero 1 del mondo. "Valentin Vacherot continua a mostrare ciò di cui è capace, ma Carlos è il favorito. Se vince non vedo l'ora di affrontarlo, è il motivo per cui ci si allena e ci si sveglia la mattina. Avere una partita contro di lui prima del Roland Garros sarebbe un grande test, ma io non ho nulla da perdere. Già fare finale qui per me è importante, ora cerco di riposare e domani proverò a spingere al massimo per questo ultimo sforzo", ha concluso Sinner.