Sinner-Alcaraz, diretta Montecarlo: risultato in tempo reale, chi vince è il numero 1 al mondo!

MONTE CARLO - È il grande giorno della finale del Masters 1000 di Monte Carlo con la sfida più attesa: il campione in carica, nonché numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz affronta il numero 2 al mondo Jannik Sinner, alla sua prima finale sulla terra rossa del Principato. I due non si affrontano dalla finale delle Nitto Atp Finals di Torino, oggi pomeriggio oltre al titolo del torneo, entrambi inseguono il numero 27 in carriera, c'è in palio anche il numero 1 al mondo.
15:15
Alcaraz avanti
Lo spagnolo tiene il servizio senza problemi
15:13
INIZIA LA FINALE!
Alcaraz a servizio
15:07
Sinner vince il sorteggio
L'azzurro sceglie di rispondere, inizierà lo spagnolo a servizio
15:03
Sinner e Alcaraz in campo
I due finalisti di Montecarlo entrano sul terreno di gioco: manca sempre di meno all'inizio della sfida
14:55
Ultimi preparativi per Alcaraz
Lo spagnolo sta ultimando lo stretching nella palestra del Monte-Carlo Country Club: a breve l'ingresso in campo
14:45
I tennisti con più Masters 1000 vinti
- Novak Djokovic 40
- Rafael Nadal 36
- Roger Federer 28
- Andre Agassi 17
- Andy Murray 14
- Pete Sampras 8
- Carlos Alcaraz, Thomas Muster 8
- Michael Chang, Jannik Sinner, Alexander Zverev 7
14:30
Le condizioni del campo
La temperatura a Montecarlo si aggira intorno ai 20°, campo in ottime condizioni. Da gestire sarà la presenza del vento con raffiche fino a 24 km/h: Sinner e Alcaraz dovranno stare attenti specialmente nei lanci di palla al servizio
14:15
Le parole di Sinner
L'azzurro ha parlato al termine della gara vinta contro Zverev: "È il motivo per cui ti svegli la mattina" LEGGI TUTTO
14:00
Lotta per il 1° posto, gli scenari
Come scritto in precedenza la finale di Monte Carlo mette in palio anche il numero 1 al mondo occupato da Alcaraz con 240 punti di vantaggio. Ecco gli scenari:
• Sinner vince: diventa #1 con 110 punti di vantaggi
• Alcaraz vince: resta al comando con 590 punti di vantaggio sull'azzurro
13:45
Sinner-Alcaraz, i precedenti
Sinner e Alcaraz si sono affrontati a livello Atp 16 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 10-6 in favore dello spagnolo che, però, ha perso l'ultimo incontro. Quella di Monte Carlo è la 7ª finale consecutiva tra i due (su 8 giocate dal 2021). I precedenti
- 2021 - Parigi Bercy (R32): Alcaraz 7-6, 7-5
- 2022 - Wimbledon (R16): Sinner 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
- 2022 - Umago (F): Sinner 6-7, 6-1, 6-1
- 2022 - US Open (QF): Alcaraz 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
- 2023 - Indian Wells (SF): Alcaraz 7-6, 6-3
- 2023 - Miami (SF): Sinner 6-7, 6-4, 6-2
- 2023 - Pechino (SF): Sinner 7-6, 6-1
- 2024 - Indian Wells (SF): Alcaraz 1-6, 6-3, 6-2
- 2024 - Roland Garros (SF): Alcaraz 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- 2024 - Pechino (F): Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6
- 2025 - Roma (F): Alcaraz 7-6, 6-1
- 2025 - Roland Garros (F): Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- 2025 - Wimbledon (F): Sinner 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- 2025 - Cincinnati (F): Alcaraz 5-0, ritiro
- 2025 - US Open (F): Alcaraz 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- 2026 - Finals (F): Sinner 7-6, 7-5
13:30
Sinner-Alcaraz: diretta tv e streaming
La sfida tra Sinner e Alcaraz, valida per la finale del Masters 1000 di Monte Carlo, è in programma oggi alle ore 15:00 sul campo centrale del Monte Carlo Country Club. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
13:30
Alcaraz, il percorso fino alla finale
Anche Carlitos qualche ostacolo sul suo cammino lo ha trovato e, come per Sinner, anche per lui al 3° turno quando uno stoico Etcheverry lo ha portato al 3° set. Superato lo scoglio argentino lo spagnolo ha poi ritrovato la giusta forma battendo in scioltezza Bublik ed il beniamino di casa Vacherot.
- 1° turno: Bye
- 2° turno: Baez 6-1, 6-3
- Ottavi: Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3
- Quarti: Bublik 6-3, 6-0
- Semifinale: Vacherot 6-4, 6-4
13:30
Sinner, il percorso fino alla finale
Percorso quasi perfetto per l'azzurro che solo agli ottavi di finale ha vissuto un momento di sbandamento perdendo il 2° set (interrompendo la striscia di 37 set vinti consecutivi nel circuito 1000) contro Machac. Un calo improvviso ma subito recuperato per vincere match ed avanzare per poi archiviare Auger-Aliassime e Zverev
- 1° turno: Bye
- 2° turno: Humbert 6-3, 6-0
- Ottavi: Machac 6-1, 6-7, 6-3
- Quarti: Auger-Aliassime 6-3, 6-4
- Semifinale: Zverev 6-1, 6-4