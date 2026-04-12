Sinner-Alcaraz, diretta Montecarlo: risultato in tempo reale, chi vince è il numero 1 al mondo!

15:15

Alcaraz avanti

Lo spagnolo tiene il servizio senza problemi

15:13

INIZIA LA FINALE!

Alcaraz a servizio

15:07

Sinner vince il sorteggio

L'azzurro sceglie di rispondere, inizierà lo spagnolo a servizio

15:03

Sinner e Alcaraz in campo

I due finalisti di Montecarlo entrano sul terreno di gioco: manca sempre di meno all'inizio della sfida

14:55

Ultimi preparativi per Alcaraz

Lo spagnolo sta ultimando lo stretching nella palestra del Monte-Carlo Country Club: a breve l'ingresso in campo

14:45

I tennisti con più Masters 1000 vinti

Novak Djokovic 40 Rafael Nadal 36 Roger Federer 28 Andre Agassi 17 Andy Murray 14 Pete Sampras 8 Carlos Alcaraz, Thomas Muster 8 Michael Chang, Jannik Sinner, Alexander Zverev 7

14:30

Le condizioni del campo

La temperatura a Montecarlo si aggira intorno ai 20°, campo in ottime condizioni. Da gestire sarà la presenza del vento con raffiche fino a 24 km/h: Sinner e Alcaraz dovranno stare attenti specialmente nei lanci di palla al servizio

14:15

Le parole di Sinner

L'azzurro ha parlato al termine della gara vinta contro Zverev: "È il motivo per cui ti svegli la mattina" LEGGI TUTTO

14:00

Lotta per il 1° posto, gli scenari

Come scritto in precedenza la finale di Monte Carlo mette in palio anche il numero 1 al mondo occupato da Alcaraz con 240 punti di vantaggio. Ecco gli scenari:

• Sinner vince: diventa #1 con 110 punti di vantaggi

• Alcaraz vince: resta al comando con 590 punti di vantaggio sull'azzurro

13:45

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Sinner e Alcaraz si sono affrontati a livello Atp 16 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 10-6 in favore dello spagnolo che, però, ha perso l'ultimo incontro. Quella di Monte Carlo è la 7ª finale consecutiva tra i due (su 8 giocate dal 2021). I precedenti

2021 - Parigi Bercy (R32): Alcaraz 7-6, 7-5

2022 - Wimbledon (R16): Sinner 6-1, 6-4, 6-7, 6-3

2022 - Umago (F): Sinner 6-7, 6-1, 6-1

2022 - US Open (QF): Alcaraz 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3

2023 - Indian Wells (SF): Alcaraz 7-6, 6-3

2023 - Miami (SF): Sinner 6-7, 6-4, 6-2

2023 - Pechino (SF): Sinner 7-6, 6-1

2024 - Indian Wells (SF): Alcaraz 1-6, 6-3, 6-2

2024 - Roland Garros (SF): Alcaraz 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

2024 - Pechino (F): Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6

2025 - Roma (F): Alcaraz 7-6, 6-1

2025 - Roland Garros (F): Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6

2025 - Wimbledon (F): Sinner 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

2025 - Cincinnati (F): Alcaraz 5-0, ritiro

2025 - US Open (F): Alcaraz 6-2, 3-6, 6-1, 6-4

2026 - Finals (F): Sinner 7-6, 7-5

13:30

Sinner-Alcaraz: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Alcaraz, valida per la finale del Masters 1000 di Monte Carlo, è in programma oggi alle ore 15:00 sul campo centrale del Monte Carlo Country Club. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

13:30

Alcaraz, il percorso fino alla finale

Anche Carlitos qualche ostacolo sul suo cammino lo ha trovato e, come per Sinner, anche per lui al 3° turno quando uno stoico Etcheverry lo ha portato al 3° set. Superato lo scoglio argentino lo spagnolo ha poi ritrovato la giusta forma battendo in scioltezza Bublik ed il beniamino di casa Vacherot.

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Baez 6-1, 6-3

: Baez 6-1, 6-3 Ottavi : Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3

: Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3 Quarti : Bublik 6-3, 6-0

: Bublik 6-3, 6-0 Semifinale: Vacherot 6-4, 6-4

13:30

Sinner, il percorso fino alla finale

Percorso quasi perfetto per l'azzurro che solo agli ottavi di finale ha vissuto un momento di sbandamento perdendo il 2° set (interrompendo la striscia di 37 set vinti consecutivi nel circuito 1000) contro Machac. Un calo improvviso ma subito recuperato per vincere match ed avanzare per poi archiviare Auger-Aliassime e Zverev

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Humbert 6-3, 6-0

: Humbert 6-3, 6-0 Ottavi : Machac 6-1, 6-7, 6-3

: Machac 6-1, 6-7, 6-3 Quarti : Auger-Aliassime 6-3, 6-4

: Auger-Aliassime 6-3, 6-4 Semifinale: Zverev 6-1, 6-4

Monte Carlo Country Club, Monaco