MONTE CARLO - Sinner strepitoso! L'azzurro alza al cielo il Masters 1000 di Montecarlo e lo fa liquidando letteralmente Alcaraz nel giro di due set col punteggio di 7-6, 6-3 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Sinner torna così al comando della classifica Atp scavalcando proprio lo spagnolo. Per l'altoatesino è il primo grande titolo in carriera conquistato sulla terra rossa.

18:50

Il maggior numero di titoli Masters 1000 vinti consecutivamente

Rafael Nadal 4: Madrid, Roma, Montreal, Cincinnati (2013)

Novak Djokovic 4: Shanghai, Parigi, Indian Wells, Miami (2013-14)

Novak Djokovic 4: Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo (2014-15)

Novak Djokovic 4: Shanghai, Parigi, Indian Wells, Miami (2015-16)

Jannik Sinner 4: Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo (2025-26)

18:40

Cosa manca a Sinner?

Dopo il trionfo di Montecarlo, continua a riempirsi la bacheca di Sinner: l'azzurro ha praticamente vinto tutto tranne gli Internazionali d'Italia, il Masters di Madrid, il Roland Garros e i Giochi Olimpici

18:30

Le vittorie consecutive di Sinner nei Masters 1000

L'azzurro ha raggiunto quota 21 vittorie di fila nel 2025! In questa particolare classifica il record assoluto è di Djokovic con 31 vittorie nel 2011

18:20

Da Laila alla famiglia, tutta l'emozione di Sinner!

Gioia immensa per il trionfo di Jannik. La festa sugli spalti e tutta la gioia dell'altoaltesino, tornato numero 1 al mondo GUARDA LA GALLERY

18:12

Il commento di Sinner dopo la premiazione

"Vivere questi momenti è molto importante per me. Congratulazioni Carlos perché con il tuo team fate cose incredibili anno dopo anno e dimostri a tutti il giocatore che sei. Ottieni risultati che nessuno alla tua età c'è riuscito. Incontrarti in finale è speciale, buona fortuna per il resto della stagione. Grazie al mio team per spingermi al limite: sono state settimane interessanti, cerco di capire come giocare di nuovo su questa superficie. Grazie a ogni singola persona nel box, grazie alla mia famiglia". Poi il messaggio in italiano: "Grazie a tutti, giocare qui è come farlo in Italia. Grazie per il supporto e il sostegno"

18:01

Sinner, un po' di statistiche

L'azzurro ha vinto le ultime due partite contro Alcaraz senza perdere un set. Ecco un po' di numeri:

8° titolo Masters vinto, il 4° consecutivo

27° titolo in carriera

1° titolo a Montecarlo

22 vittorie consecutive nei tornei Masters

Ha vinto 44 degli ultimi 45 set nei tornei Masters

17ª vittoria consecutiva

Ha vinto 39 delle ultime 41 partite

17:55

Secondo solo a Djokovic

Dall'introduzione del formato ATP Masters 1000 nel 1990, Jannik Sinner è diventato il secondo giocatore a vincere Indian Wells, Miami e Monte Carlo nella stessa stagione, dopo Novak Djokovic (2015)

17:50

Le parole di Alcaraz

"Devo iniziare da Jannik. È impressionante quello che stai ottenendo. Nell'Era Open solo Novak Djokovic era riuscito a fare il Sunshine Double e vincere Monte-Carlo, questo dimostra quanto sia difficile. Congratulazioni per quello che fai insieme al tuo team. Sono davvero felice di vederti vincere tanti titoli davanti alla tua famiglia". Poi Alcaraz si rivolge al suo team: "Non era il finale che volevamo, ma ci è piaciuto ogni singolo giorno qui. Mi sento a casa con voi per il lavoro che stiamo facendo in queste settimane. Sicuramente torneremo. Ogni anno questo torneo diventa più bello, è uno dei tornei più belli che giochiamo"

17:45

Classifica Atp Live: Sinner si prende anche Montecarlo e supera Alcaraz

L’azzurro conquista anche il terzo Masters 1000 della stagione e completa il soprasso sullo spagnolo: ecco la nuova graduatoria mondiale del tennis dopo il trionfo dell'altoatesino. Musetti resta in top 10, la posizione di Cobolli e Darderi. In top 100 per l'Italia ci sono anche Sonego, Bellucci e Berrettini GUARDA LA GALLERY

17:41

E' il momento della premiazione

Sotto le note dell'inno di Mameli, Sinner è stato premiato con la coppa del torneo

17:38

Così Sinner a caldo

Subito dopo il trionfo a Montecarlo, Sinner è intervenuto ai microfoni di Sky: "Siamo arrivati qui cercando di accumulare più partite possibili per avere feedback sulla terra rossa. Oggi ci sono stati degli alti e bassi per entrambi, ma non era semplice per via del vento. Un altro risultato incredibile: tornare n. 1 è importante per me, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante su questa superficie. Mi sono sentito vicino nei game in risposta,; nel secondo set, indietro di un break, ho cercato di rimanere vicino mentalmente, mantenendo un atteggiamento propositivo. Questo torneo vuol dire tanto per me"

17:29

Game, set, match: Sinner-Alcaraz 6-3

Sinner batte Alcaraz e conquista in due set il Masters 1000 di Montecarlo!

17:24

Sinner, altro break: è 5-3

L'azzurro devastante, ruba il servizio ai vantaggi: ora serve per il match

17:15

Sorpasso Sinner: 4-3

Terzo game di fila per l'azzurro che tiene agevolmente il servizio e supera lo spagnolo nel secondo set

17:11

Break Sinner: 3-3

L'azzurro prima si fa rimontare da 40-15 e poi annulla due palle break allo spagnolo ai vantaggi

17:01

Risposta Sinner: 2-3

L'azzurro recupera da 15-30 e tiene il servizio che lo mantiene attivo in partita

16:57

Alcaraz allunga ai vantaggi: 1-3

Game infinito: Sinner prima recupera da 0-40 ma poi spreca diverse palle break ai vantaggi

16:45

Primo break del secondo set: 1-2 per Alcaraz

Sinner annulla una palla break ma non può fare nulla sul punto decisivo di Alcaraz che lo beffa con un preciso lungo linea

16:40

Alcaraz risponde a Sinner: 1-1

Ritmi poco elevati in questo inizio di secondo set: lo spagnolo tiene la battuta senza problemi

16:37

Sinner tiene il servizio in apertura: 1-0

L'azzurro annulla due palle break ad Alcaraz e tiene il servizio ai vantaggi

16:31

INIZIA IL SECONDO SET!

Sinner a servizio

16:28

Primo set: Sinner-Alcaraz 7-6

Al tie-break, col punteggio di 7-5, l'azzurro conquista il primo set: decisivo il doppio fallo di Alcaraz a servizio

16:19

Si va al tie-break: 6-6

Sinner tiene il servizio ai vantaggi: il tie-break deciderà il primo set

16:10

Game perfetto per Alcaraz: 5-6

Lo spagnolo tiene agevolmente il servizio e lascia a 0 Sinner che ora serve per restare nel set

16:08

Sinner non molla: 5-5

Con una controsmorzata l'azzurro costringe Alcaraz all'errore e chiude 40-30 il decimo game

16:03

Sinner spreca tanto: 4-5 per Alcaraz

L'azzurro ha avuto più di un'occasione per il break ai vantaggi ma ha sprecato tanto: ora serve per restare nel set

15:55

Sinner pareggia i conti: 4-4

L'azzurro ha la meglio ancora ai vantaggi e tiene il servizio

15:48

Alcaraz mantiene il vantaggio: 3-4

Lo spagnolo gioca bene e si porta a casa il servizio costringendo ancora ai Sinner ai vantaggi

15:42

Sinner perfetto in battuta: 3-3

L'azzurro spinge sulle prime di servizio mettendo in difficoltà Alcaraz che commette qualche errore di troppo

15:38

Alcaraz torna in vantaggio: 2-3

Sinner si fa rimontare da 30-0 e spreca una palla break ai vantaggi: bravo lo spagnolo a recuperare e a sfruttare una palla lunga dell'azzurro per tenere il servizio

15:30

Pari Sinner: 2-2

L'azzurro lascia a 15 Alcaraz e tiene il servizio

15:25

Controbreak immediato: 1-2

Sinner risponde ad Alcaraz con un controbreak e accorcia: ora va a servizio per il pari

15:21

Break Alcaraz: 0-2

Sinner parte male e si fa rubare subito il servizio: lo spagnolo avanti 2-0

15:15

Alcaraz avanti: 0-1

Lo spagnolo tiene il servizio senza problemi

15:13

INIZIA LA FINALE!

Alcaraz a servizio

15:07

Sinner vince il sorteggio

L'azzurro sceglie di rispondere, inizierà lo spagnolo a servizio

15:03

Sinner e Alcaraz in campo

I due finalisti di Montecarlo entrano sul terreno di gioco: manca sempre di meno all'inizio della sfida

14:55

Ultimi preparativi per Alcaraz

Lo spagnolo sta ultimando lo stretching nella palestra del Monte-Carlo Country Club: a breve l'ingresso in campo

14:45

I tennisti con più Masters 1000 vinti

Novak Djokovic 40 Rafael Nadal 36 Roger Federer 28 Andre Agassi 17 Andy Murray 14 Pete Sampras 8 Carlos Alcaraz, Thomas Muster 8 Michael Chang, Jannik Sinner, Alexander Zverev 7

14:30

Le condizioni del campo

La temperatura a Montecarlo si aggira intorno ai 20°, campo in ottime condizioni. Da gestire sarà la presenza del vento con raffiche fino a 24 km/h: Sinner e Alcaraz dovranno stare attenti specialmente nei lanci di palla al servizio

14:15

Le parole di Sinner

L'azzurro ha parlato al termine della gara vinta contro Zverev: "È il motivo per cui ti svegli la mattina" LEGGI TUTTO

14:00

Lotta per il 1° posto, gli scenari

Come scritto in precedenza la finale di Monte Carlo mette in palio anche il numero 1 al mondo occupato da Alcaraz con 240 punti di vantaggio. Ecco gli scenari:

• Sinner vince: diventa #1 con 110 punti di vantaggi

• Alcaraz vince: resta al comando con 590 punti di vantaggio sull'azzurro

13:45

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Sinner e Alcaraz si sono affrontati a livello Atp 16 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 10-6 in favore dello spagnolo che, però, ha perso l'ultimo incontro. Quella di Monte Carlo è la 7ª finale consecutiva tra i due (su 8 giocate dal 2021). I precedenti

2021 - Parigi Bercy (R32): Alcaraz 7-6, 7-5

2022 - Wimbledon (R16): Sinner 6-1, 6-4, 6-7, 6-3

2022 - Umago (F): Sinner 6-7, 6-1, 6-1

2022 - US Open (QF): Alcaraz 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3

2023 - Indian Wells (SF): Alcaraz 7-6, 6-3

2023 - Miami (SF): Sinner 6-7, 6-4, 6-2

2023 - Pechino (SF): Sinner 7-6, 6-1

2024 - Indian Wells (SF): Alcaraz 1-6, 6-3, 6-2

2024 - Roland Garros (SF): Alcaraz 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

2024 - Pechino (F): Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6

2025 - Roma (F): Alcaraz 7-6, 6-1

2025 - Roland Garros (F): Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6

2025 - Wimbledon (F): Sinner 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

2025 - Cincinnati (F): Alcaraz 5-0, ritiro

2025 - US Open (F): Alcaraz 6-2, 3-6, 6-1, 6-4

2026 - Finals (F): Sinner 7-6, 7-5

13:30

Sinner-Alcaraz: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Alcaraz, valida per la finale del Masters 1000 di Monte Carlo, è in programma oggi alle ore 15:00 sul campo centrale del Monte Carlo Country Club. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

13:30

Alcaraz, il percorso fino alla finale

Anche Carlitos qualche ostacolo sul suo cammino lo ha trovato e, come per Sinner, anche per lui al 3° turno quando uno stoico Etcheverry lo ha portato al 3° set. Superato lo scoglio argentino lo spagnolo ha poi ritrovato la giusta forma battendo in scioltezza Bublik ed il beniamino di casa Vacherot.

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Baez 6-1, 6-3

: Baez 6-1, 6-3 Ottavi : Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3

: Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3 Quarti : Bublik 6-3, 6-0

: Bublik 6-3, 6-0 Semifinale: Vacherot 6-4, 6-4

13:30

Sinner, il percorso fino alla finale

Percorso quasi perfetto per l'azzurro che solo agli ottavi di finale ha vissuto un momento di sbandamento perdendo il 2° set (interrompendo la striscia di 37 set vinti consecutivi nel circuito 1000) contro Machac. Un calo improvviso ma subito recuperato per vincere match ed avanzare per poi archiviare Auger-Aliassime e Zverev

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Humbert 6-3, 6-0

: Humbert 6-3, 6-0 Ottavi : Machac 6-1, 6-7, 6-3

: Machac 6-1, 6-7, 6-3 Quarti : Auger-Aliassime 6-3, 6-4

: Auger-Aliassime 6-3, 6-4 Semifinale: Zverev 6-1, 6-4

Monte Carlo Country Club, Monaco